Es laufen bereits Gespräche: Kommt im Winter doch noch ein Neulöwe?

1860-Coach Kauczinski bestätigt, dass Sechzig Transfergespräche führt. Wohl keine Abgänge.

Landet der TSV 1860 noch einen Transferdeal in letzter Minute? Cheftrainer Markus Kauczinski hat am Freitag erklärt, dass der TSV mit dem ein oder anderen Spieler Transfergespräche geführt hat.

"Es war noch nicht das dabei, was uns sofort überzeugt hat und sofort weiterhelfen kann", erklärte Kauczinski und ließ durchblicken, dass man noch in Verhandlungen stehe: "Zu einer Übereinkunft gehören auch immer zwei dazu."

Kauczinski über Winter-Transfers: "Es kann noch was passieren"

Ob der TSV bis zur Schließung des Transferfensters am 2. Februar noch zuschlagen werde, ließ der 55-Jährige offen: "Wir werden nur handeln, wenn wir davon überzeugt sind. Es kann noch was passieren", sagte Kauczinski. Namen oder Positionen nannte der Gelsenkirchener nicht. Nach AZ-Infos hatte der TSV einen zentralen Mittelfeldspieler oder torgefährlichen Außenbahnspieler auf dem Schirm, sich bisher aber bedeckt gehalten.

Geschäftsführer Manfred Paula hatte in den vergangenen Wochen mehrfach auf einen qualitativ guten Kader und die Möglichkeit verwiesen, Nachwuchstalenten Spielzeit zu verschaffen. Abgänge werde es laut Kauczinski wohl keine geben: "Es waren nach wie vor keine Spieler oder Berater bei uns und wir haben nicht vor, jemanden abzugeben."