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Katern für die Löwen: Besondere Aktion für den TSV 1860 geplant

Die Giesinger Kult-Bar Bumsvoll und das Löwen-Vereinsheim Bamboleo veranstalten gemeinsam mit weiteren Boazn aus dem Viertel einen Charity-Abend. Was für den Tag geplant ist und wie dem TSV 1860 e.V. so geholfen werden soll.
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Das 1860-Vereinsheim Bamboleo.
Das 1860-Vereinsheim Bamboleo. © Felix Müller

Gemeinsam mit Freunden ein gemütliches Bierchen trinken und dabei auch noch dem TSV 1860 e.V. beim Neustart unter die Arme greifen? Am 18. Juli (ab 14 Uhr) geht das! Auf Initiative der Giesinger Kult-Bar Bumsvoll und des 1860-Vereinsheims Bamboleo veranstalten an diesem Tag mehrere Boazn aus dem Viertel eine Charity-Aktion für den Mutterverein. Das Motto: "Giesing hält zam!"

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Insgesamt beteiligen sich bislang acht Giesinger Lokalitäten an der Aktion, wobei 60 Prozent der Einnahmen aus Speisen und Getränken an den Mutterverein des TSV 1860 gehen. Der steht nach der eingeleiteten Insolvenz der KGaA und der Gründung einer eigenen Spielbetriebsgesellschaft mittlerweile auf eigenen Beinen – und braucht für den Neuanfang in der Regionalliga logischerweise Kapital.

Unter dem Motto "Giesing hält zam" laden am 18. Juli die Boazn des Viertels zum gemütlichen Beisammensein, um dem Mutterverein beim Neuanfang zu helfen.
Unter dem Motto "Giesing hält zam" laden am 18. Juli die Boazn des Viertels zum gemütlichen Beisammensein, um dem Mutterverein beim Neuanfang zu helfen. © ho

Bar-Hopping: Löwen-Fans können sich Urkunde sichern

Auch der Giesinger Kult-Tätowierer Sebastian "Wasi" Hirneiß beteiligt sich an der Aktion. Er hat eigens ein T-Shirt designt, das zum Verkauf steht und dessen Einnahmen vollumfänglich dem Verein zugutekommen. Geplant ist außerdem eine Art "Bar-Rallye": Teilnehmer bekommen eine Stempelkarte und wer in sechs unterschiedlichen Boazn war, darf sich über eine nummerierte Urkunde freuen.

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"Jetzt bietet sich die Chance, den Verein unabhängig von Ismaik neu aufzustellen – aber nach der Abspaltung braucht der e.V. Geld. Viele von uns Fans wollen einen Verein, der auch aus eigener Kraft wieder in den Profifußball zurückkehren kann", sagt Mit-Initiator Tizian Hegetusch vom Bumsvoll: "Wir wollen nach dem Ausscheiden des dubiosen Investors und der Unabhängigkeit, die durchaus auch eine Euphorie ausgelöst hat, versuchen, Geld zu sammeln, damit sich der Verein nun neu aufstellen und hoffentlich bald unabhängig von Investoren in den Profifußball zurückkehren kann."

Na dann: Prost, auf die Löwen!

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7 Kommentare
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  • Adriana am 07.07.2026 11:17 Uhr / Bewertung:

    giesing ist rot! nicht nur in unserer straße ist die klare mehrheit für die roten und gegen das asoziale geschmiere der 60er vandalen an jeder ecke. dass die lichtgestalt des deutschen fussballs und des fcb in giesing geboren und aufgewachsen ist spielt ebenfalls eine rolle.
    nicht jeder gibt sich mit drittklassigem (oder noch weiter unten gebotenem) rumpelfußball zufrieden und hält der schande munchens die nibelungen-treue.
    großer sport wird zum glück in unserer stadt bei den bayern geboten.

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  • Gelegenheitsleserin am 07.07.2026 11:42 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Adriana

    @Adriana
    "giesing ist rot! nicht nur in unserer straße ist die klare mehrheit für die roten"

    Das mag ja sein, dass das in Ihrer Straße so ist, aber deshalb gleich auf ganz Giesing zu schließen, finde ich doch etwas gewagt.

    "dass die lichtgestalt des deutschen fussballs und des fcb in giesing geboren und aufgewachsen ist spielt ebenfalls eine rolle"

    Dass die spätere "Lichtgestalt" Franz Beckenbauer vom SC 1906 Obergiesing eigentlich zum TSV 1860 wechseln wollte und sich lediglich wegen einer eingefangenen Watschn (die allerdings wirklich daneben war) von einem 60er-Spieler kurzfristig umentschieden hat, wissen Sie aber schon?

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  • Kaiser Jannick am 07.07.2026 12:05 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Adriana

    Werte Adriana,

    das Geschmiere ist in der Tat nicht hinnehmbar, allerdings ist dasselbe auch in Ihren Farben im gesamten Stadtgebiet und an Autobahnbrücken zu sehen.

    Ansonsten entsprechen weder Rechtsschreibung, noch "Stil" Ihres Kommentares in Ihrem Anspruch, als "großer Sportler (bzw. Anhänger dieses Clubs) München zu vertreten". Es ist einfach nur peinlich, primitiv und proletenhaft, wie sich hier äußern. Weder Sie, noch "Ihre Straße" sind auch nur annähernd repräsentativ für München.

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