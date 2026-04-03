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Karsten Wettberg († 84): Nicht nur in Giesing wurde die Trainer-Legende auf Händen getragen

AZ-Serie: Wettberg († 84) gilt als erfolgreichster deutscher Amateurcoach – ein Blick auf sein Werk.
Matthias Eicher |
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Die Fans der SpVgg Landshut tragen Trainer Karsten Wettberg auf einen Thron durch das Hammerbachstadion. Sensationell führte Wettberg die Niederbayern zum Bayernliga-Titel vor dem TSV 1860, dem FC Augsburg, der SpVgg Fürth, Jahn Regensburg und der SpVgg Unterhaching. Dennoch wurde es nichts mit dem Aufstieg in die 2. Bundesliga - die Klubbosse hatten vergessen, die notwendigeLizenz zu beantragen.
Die Fans der SpVgg Landshut tragen Trainer Karsten Wettberg auf einen Thron durch das Hammerbachstadion. Sensationell führte Wettberg die Niederbayern zum Bayernliga-Titel vor dem TSV 1860, dem FC Augsburg, der SpVgg Fürth, Jahn Regensburg und der SpVgg Unterhaching. Dennoch wurde es nichts mit dem Aufstieg in die 2. Bundesliga - die Klubbosse hatten vergessen, die notwendigeLizenz zu beantragen. © privat

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