Die Fans der SpVgg Landshut tragen Trainer Karsten Wettberg auf einen Thron durch das Hammerbachstadion. Sensationell führte Wettberg die Niederbayern zum Bayernliga-Titel vor dem TSV 1860, dem FC Augsburg, der SpVgg Fürth, Jahn Regensburg und der SpVgg Unterhaching. Dennoch wurde es nichts mit dem Aufstieg in die 2. Bundesliga - die Klubbosse hatten vergessen, die notwendigeLizenz zu beantragen.

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