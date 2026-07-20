Kapitän verstarb in Vorsaison überraschend: Berglern freut sich auf Kracher gegen den TSV 1860

Der TSV 1860 bestreitet gegen Eintracht Berglern das erste Pflichtspiel nach dem Absturz in den Amateurfußball.

Sechzigs Tingeltour, die Zweite innerhalb von neun Jahren – los geht’s! Am Dienstagabend startet der TSV 1860 mit der neuen Fußballfirma des eingetragenen Vereins (e.V.) nach dem Zwangsabstieg in die Pflichtspiel-Saison 2026/27: Sechzig muss dabei in der ersten Runde des Totopokals bei Kreisklassist SV Eintracht Berglern antreten (18.30 Uhr, im AZ-Liveticker).

Hermann: "Ich glaube, daheim geht es jetzt richtig rund"

Der SVE aus dem Landkreis Erding, der als Kreisliga-Absteiger sonst in der Kreisklasse (9. Liga) gegen die Heimatvereine von Herzens-Löwe Stefan Lex (FC Eitting), dem reaktivierten Schlussmann Vitus Eicher (Zweitvertretung des 1. FC Langengeisling) oder so klangvolle Klubs wie den SC Kirchasch, den TSV St. Wolfgang oder den TSV Dorfen II auflaufen, ist das Ganze ein Jahrhundertspiel.

Freut sich auf das Duell gegen den TSV 1860: Sebastian Hermann. © IMAGO

"Ich glaube, daheim geht es jetzt gerade richtig rund. Nach dem Kreispokal-Sieg haben wir direkt eine WhatsApp-Gruppe eingerichtet und uns dort über die möglichen Wunschgegner abgestimmt. Ganz oben waren wir uns alle einig: Wir nehmen die Münchner Löwen!", erklärte SVE-Mittelfeldspieler Sebastian Hermann im Rahmen der Auslosung auf "bfv.de".

Berglern-Kapitän starb in der Vorsaison

Mit Blick auf die tragische Vorsaison wurde er emotional: "Wir haben eine schwierige Saison hinter uns, weil unser Kapitän Andreas Bauer völlig überraschend verstorben ist. Aber heute fühlt es sich an, als gäbe es tatsächlich einen Fußballgott." Ob dieser Fußballgott trotz der absoluten Favoritenrolle der mittlerweile viertklassigen Sechzger auch dafür sorgen kann, dass Berglern eine sportliche Sensation feiert?