"Kann so nicht weitergehen": Löwen-Investor Ismaik meldet sich auf Facebook

Nervenaufreibende Stunden und Tage für die Löwen: Dem Münchner Traditionsverein droht der Zwangsabstieg in die Regionalliga. Am Mittwochabend meldete sich Investor Hasan Ismaik persönlich via Facebook zu Wort.

Der Streit um die Zukunft des TSV 1860 München spitzt sich weiter zu. Während den Löwen wegen der angespannten Finanzlage der Entzug der Drittliga-Lizenz droht, hat sich Investor Hasan Ismaik am Mittwochabend ausführlich via Facebook an die Fans gewandt.

Der Jordanier kündigte darin einen harten Kurs gegenüber dem Verein an, betonte zugleich aber seine grundsätzliche Bereitschaft zur weiteren Unterstützung – die zuletzt in Frage stand. Aufatmen also erst mal – das Schlimmste scheint kurzfristig abgewandt.

Das fordert Ismaik

Aber Ismaik fährt fort: "Die derzeitige Situation kann so nicht weitergehen." Nach 15 Jahren und "nahezu achtzig Millionen Euro“ Unterstützung brauche der Verein nun "eine echte Restrukturierung, ein klares Finanzkontrollsystem und Compliance sowie ein Management, das nach modernen institutionellen Standards arbeitet, wie es auch bei erfolgreichen Vereinen und Unternehmen der Fall ist."

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Zugleich bestätigte Ismaik, dass die bestehenden Darlehen gekündigt worden seien, "weil wichtige Verpflichtungen unter den Darlehensverträgen nicht eingehalten wurden". Allerdings habe seine Seite dem Verein ein neues Finanzierungsmodell vorgelegt – "zinslos und mit zusätzlicher finanzieller Unterstützung", um den Verbleib in der 3. Liga zu sichern. Voraussetzung dafür sei allerdings die Zustimmung des e.V. sowie mehr Transparenz und finanzielle Disziplin.

Ismaik erklärte weiter, man habe zusätzliche Lösungen vorgeschlagen, um eine Insolvenz des Vereins zu verhindern. "Das Problem kann nicht weiter von einer Saison zur nächsten allein durch neue Darlehen aufgeschoben werden", schrieb der Investor. Notfalls müsse der Klub "von Grund auf neu aufgebaut werden".

Zum Abschluss appellierte Ismaik an die Geschlossenheit im Verein. "Die Löwen sind ein großer Verein mit einer großen Geschichte, und sie können wieder aufstehen“, schrieb er. Sein Ziel bleibe es, den Klub „stabil, respektiert und in der Lage zu sehen, seinen rechtmäßigen Platz zurückzuerobern".

So reagieren die Fans

Die Fans reagieren mit gemischten Gefühlen in den Kommentaren unter dem Beitrag. Einer schreibt: "Danke! Hier muss ausgemistet werden, zu viele Stümper und Amateure sind am Werk" Ein anderer kommentiert: "Starkes Statement, ich hoffe, es trifft auf offene Ohren beim e.V."

Doch dem Vereinsmäzen schlägt auch viel Gegenwind entgegen. "Lass es einfach und verkauf deine Anteile", fordert ein Fan. Ein anderer konstatiert trocken: "Also nächstes Jahr 4. Liga."



