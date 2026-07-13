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Kann Sechzig so überleben? Bosse des TSV 1860 verweigern Investoren-Unterstützung

Nach AZ-Infos erteilt die 1860-Führungsebene externen Investoren eine Absage, will den TSV frei von (Groß-)Geldgebern halten. Währenddessen gewinnt die Fankurve weiter an Einfluss - doch wie will Sechzig so überleben?
Matthias Eicher |
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1860-Präsident Gernot Mang.
1860-Präsident Gernot Mang. © IMAGO

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