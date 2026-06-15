Kader für den Trainingsauftakt steht: TSV 1860 verpasst sich einen Maulkorb

Wie geht es weiter beim TSV 1860 München? Viele Fragen sind offen. Klar ist zumindest, dass es am Montag wieder mit dem Training losgeht. Auch der Kader für den Auftakt steht.

Der TSV 1860 nimmt am Montag (15 Uhr) in schwierigen Wochen das Training wieder auf. Der aus der 3. Liga in die Regionalliga abgestiegene Traditionsclub wird die Saison-Vorbereitung unter dem bisherigen U21-Trainer Alper Kayabunar beginnen.

Wer heute aber auch aktuelle Aussagen, Einordnungen oder gar Updates zur schwierigen Lage an der Grünwalder Straße 114 hofft, dürfte enttäuscht werden. "Gespräche mit Spielern, Trainern und Verantwortlichen des TSV 1860 München sind heute leider nicht möglich", teilten die Löwen am Vormittag offiziell mit. Sechzig verpasst sich damit selbst und den Verantwortlichen einen Maulkorb.

Althaus und Fassmann die prominentesten Löwen beim Trainingsauftakt

Kayabunar hatte in der vergangenen Saison in der 3. Liga nach der Freistellung von Patrick Glöckner schon für zwei Spiele als Interimscoach ausgeholfen, ehe Markus Kauczinski das Ruder übernahm. Er startet mit einer Trainingsgruppe aus U21-Spielern und ehemaligen Drittliga-Profis mit Regionalliga-Vertrag.

Die bekanntesten Löwen beim Trainingsauftakt sind Lasse Fassmann, Samuel Althaus, Loris Husic und Emre Erdogan, die allesamt in der vergangenen Saison im Drittliga-Kader der Sechzger standen.

Auch Mathew Collins dabei – Kiefersauer und Dordan fehlen

Auch dabei: Mathew Collins, der Sohn des weltberühmten Sängers Phil Collins, absolviert derzeit bei den Löwen ein Probetraining. Zuletzt stand der 21-jährige Mittelfeldspieler beim österreichischen Zweitligisten SV Austria Salzburg unter Vertrag.

Weitere bekannte Löwen-Gesichter wie Paul Bachmann, Damjan Dordan, Xaver Kiefersauer und Noah Klose sind bei der Einheit am Montag nicht dabei, werden aber wohl im Laufe der Vorbereitung dazu stoßen.

TSV 1860 hatte Kooperationsvertrag mit Ismaik gekündigt

Für den Coach und die Spieler ist die Situation nicht leicht. Noch schwieriger ist es aber für die Verantwortlichen. Die Zukunft des aus wirtschaftlichen Gründen abgestiegenen Klubs ist weiter ungewiss.

Immer wieder wird über eine drohende Insolvenz spekuliert. Auch juristische Fragen zwischen Investor Hasan Ismaik und dem Klub sind ungeklärt. Zuletzt hatte der Stammverein den vor 15 Jahren geschlossenen Kooperationsvertrag mit dem Investor gekündigt.

Kader des TSV 1860 beim Trainingsauftakt