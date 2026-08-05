Junglöwe startet durch: Kann der TSV 1860 Hoffnungsträger Calderon halten?

Arian Calderon ist einer der Lichtblicke der neuen Löwen. Der Torjäger machte schon in der Vorbereitung auf sich aufmerksam und stach auch gegen Schweinfurt als Joker. Seine Zukunft ist aber noch ungeklärt.

Arian Ortivero Calderon machte in den vergangenen Wochen mit seinen Toren auf sich aufmerksam. © IMAGO/Julien Christ