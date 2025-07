Coach Patrick Glöckner fordert hohes Laufpensum beim Test am Freitag in Bamberg. Dort wird der TSV 1860 auch die Premiere im neuen Auswärtstrikot feiern.

Laufen, siegen und dabei schick aussehen: So soll beim TSV 1860 der erfolgreiche Dreiklang für das dritte Testspiel der Vorbereitung auf die Saison 2025/26 lauten: Am Freitagabend testen die Löwen bei Bayernligist FC Eintracht Bamberg (18 Uhr).

TSV 1860 München: Glöckner will aufopfernde Löwen in Bamberg sehen

"Am Freitag wollen wir einfach nur sehen, dass die Mannschaft das, was sie im Training umsetzt und in den ersten zwei Testspielen ansatzweise gezeigt hat, auch gegen Bamberg auf den Platz bringt", sagte Cheftrainer Patrick Glöckner, der bereits zuletzt im Training trotz tropischer Temperaturen die Zügel sichtlich angezogen hat: "Das heißt, dass wir uns aufopfern wollen und alles reinschmeißen in den 45 Minuten."

Glöckner will sämtliche Spieler um die Rückkehrer Kevin Volland und Florian Niederlechner eine Halbzeit lang einsetzen und dabei jeweils Hochgeschwindigkeitsfußball seiner Sechzger sehen: "Mir geht es mehr um die Laufdaten, dass wir da in den roten Bereich kommen, auch was die Explosivität angeht." Zudem wolle man nach dem 10:0 bei Bezirksligist Grafenau und dem 15:0 bei Kreisklassist Weyarn nun gegen einen höherklassigeren Gegner "schauen, ob der ein oder andere Mechanismus schon sitzt."

Kevin Volland und die anderen Löwen müssen in Bamberg laufen. © IMAGO

TSV 1860 trägt in Bamberg neues Auswärtstrikot

Spannende Neuheit für die Fans des TSV: In Bamberg werden Torjäger Patrick Hobsch und Co. erstmals das neue Auswärtstrikot von Neu-Ausrüster Joma tragen, das am Samstag um 13 Uhr offiziell in den Fanshops der Blauen am Vereinsgelände an der Grünwalder Straße und in der Orlandostraße präsentiert wird.