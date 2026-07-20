Der TSV 1860 nimmt Vitus Eicher als Torhüter unter Vertrag. Nach AZ-Informationen hätte er schon vor einem Jahr der Nachfolger von Marco Hiller werden können.

Hiller, Hiller, Elfer-Killer! Marco Hiller war beim TSV 1860 bekanntlich Identifikationsfigur und Westkurven-Liebling in Personalunion, bevor er seine Sechzger im Sommer 2025 in Richtung des belgischen Zweitligisten KAS Eupen verließ.

Eicher: "Die Trainerkarriere muss noch warten"

Kaum verwunderlich also, dass Hiller (trotz Eupen-Vertrags bis 2027) von vielen Sechzger-Fans als Traum-Rückkehrer ins Spiel gebracht wurde, als die neue 1860-Fußball-Firma am Montagvormittag das nächste Transfer-Ankündigungs-Video postete, in dem Torwarthandschuhe auf einem Stuhl zu sehen waren. Doch diese zog nicht Hiller an, sondern ein reaktivierter Zweitliga-Keeper des TSV: Vitus Eicher.

"Die Trainerkarriere muss noch ein bisschen warten", sagte der Torwarttrainer des TSV 1860 in die Kamera, als ihn die Giesinger ein paar Stunden später wider Erwarten vieler Anhänger als neuen Keeper "enthüllten" und er sich seine alte Arbeitskleidung wieder angezogen hat.

Hiller? Eicher!

Spielte bereits beim TSV 1860: Vitus Eicher. © IMAGO

Eicher kam als kleiner Bub zum TSV 1860

"Als die Verantwortlichen im Verein auf mich zugekommen sind, ob ich für die Löwen im Tor stehen möchte, konnte ich mich für die Idee schnell begeistern. Für mich bedeutet es, dass ich meine Karriere da beenden kann, wo sie begonnen hat", sagt der gebürtige Erdinger, der im Jahr 2000 als kleiner Bub zu den Blauen gegangen war und bis 2017 vom Jugend-Keeper über die Zweitvertretung (116 Regionalligaspiele) zur Nummer eins (33 Zweitligaeinsätze) gereift war, danach zehn Jahre beim 1. FC Heidenheim verbrachte und dort sogar zum Bundesliga-(Reserve-)Keeper aufgestiegen ist.

"Vitus hat in den vergangenen Jahren in Heidenheim viel Erfahrung gesammelt", sagt Thomas Probst, Geschäftsführer der neuen Löwen-GmbH: "Er konnte dort unter absoluten Top-Bedingungen trainieren. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn davon überzeugen konnten, seine Karriere hier bei uns noch einmal zu aktivieren. Zusammen mit Paul Bachmann und den jungen Torhütern der zweiten Mannschaft stellen wir ein starkes Team."

Vollath wird durch Lamberger ersetzt

Zudem hat 1860 verkündet, den bisherigen Torwarttrainer René Vollath durch Marc Lamberger (35) zu ersetzen, der bereits von 2015 bis 2023 als Torwart-Trainer im Löwen-Nachwuchs tätig war und zuletzt bei Austria Klagenfurt bei den Profis sowie im Nachwuchs agiert hatte. Probst dazu: "Dass wir darüber hinaus mit Marc Lamberger einen absoluten Fachmann als Torwart- Trainer zurückgewinnen konnten, erfüllt uns mit Stolz."

Kurios sind sie schon, die Keeper-Verflechtungen der Blauen: Eicher, der nach dem Hiller-Abschied im Juli 2025 zu Sechzig zurückgekehrt war, galt damals nach AZ-Informationen als Nachfolgekandidat für die abgewanderte Nummer eins. Weil schließlich mit Thomas Dähne ein Hochkaräter verpflichtet worden war, hatte Eicher zunächst als Torwarttrainer der U21 fungiert und seine Handschuhe schon an den Nagel gehängt. Jetzt folgt Eicher auf Dähne, der nach Sechzigs Zwangsabstieg eben zu Heidenheim ging – zu Eichers Ex-Klub.

Hatte auf seine Chance gehofft: Paul Bachmann. © IMAGO

Eicher: "Gilt die letzten Prozentpunkte aufzuholen"

Fragt sich nur: Wie fit ist Eicher noch und was hält der junge Bachmann (20) davon, der nach AZ-Infos auf seine Chance gehofft hat, der nächste Hiller zu werden? Eicher, der sich bei der U21 selbst in Schuss gehalten hat, stellt klar: "Nun gilt es in kürzester Zeit mit intensivem Training die letzten Prozentpunkte aufzuholen, die mir zu 100 Prozent Leistungsvermögen noch fehlen. Ich bin sehr optimistisch, dass mir das zeitnah gelingt."

Übrigens: Eicher hat ähnlich wie Hiller schon Heldentaten mit dem Löwen auf der Brust vollbracht nur in höheren Gefilden: Im Relegations-Rückspiel 2015 gegen Drittligist Holstein Kiel (2:1) hat erst eine späte Eicher-Glanzparade möglich gemacht, dass ein gewisser Kai Bülow als Zweitliga-Retter gefeiert werden konnte.