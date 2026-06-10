Exklusiv Jetzt könnte es teuer werden: Ismaik lässt die Situation beim TSV 1860 nach Mang-Aussagen eskalieren

Die Situation beim TSV 1860 eskaliert nach Aussagen von Präsident Gernot Mang endgültig. Investor Hasan Ismaik holt sich nach AZ-Informationen weitere namhafte Anwälte auf seine Seite.

10. Juni 2026 - 19:23 Uhr

Jetzt eskaliert die Situation zwischen Präsident Gernot Mang und Investor Hasan Ismaik. © IMAGO