Jetzt ist es offiziell: TSV-1860-Kapitän geht endgültig von Bord – er hat bis 2029 unterschrieben

Es hatte sich angedeutet, jetzt ist es offiziell: Jesper Verlaat wechselt vom TSV 1860 zu Borussia Dortmund II.

Der nächste Löwen-Abgang ist fix! Noch 1860-Kapitän Jesper Verlaat hilft nicht mit beim Wiederaufbau und wechselt zu Borussia Dortmund II. Dies gaben die Dortmunder am Freitagvormittag bekannt.

"Mit Jesper gewinnen wir einen erfahrenen Spieler für das Abwehrzentrum. Er wird für unsere jungen Spieler eine wichtige Stütze auf und neben dem Platz sein", sagt Ingo Preuß, Sportlicher Leiter der U23, über den Neuzugang. Der Niederländer hat bei der Bundesliga-Reserve einen Vertrag bis 2029 unterschrieben.

Fans hofften auf Verlaat-Verbleib beim TSV 1860

Bereits im April gaben die Löwen bekannt, dass der im Sommer 2026 auslaufende Vertrag von Verlaat nicht verlängert wird. Nach dem Zwangsabstieg hofften einige Fans der Sechzger, dass der 29-Jährige möglicherweise doch noch in Giesing bleibt. Doch daraus wurde nichts, der Innenverteidiger läuft künftig in der Regionalliga West für den BVB auf.

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Am Donnerstag gab bereits Siemen Voet seinen Abschied vom TSV 1860 auf Instagram bekannt. Den Abwehrspieler soll es zum 1. FC Saarbrücken oder zu Fortuna Düsseldorf ziehen. Sean Dulic, dessen Abschied am Mittwochabend offiziell wurde, wechselt in die Bundesliga zur TSG 1899 Hoffenheim.