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Jetzt folgt die große Abschiedsflut beim TSV 1860: Voet macht Abgang offiziell

Der nächste Abgang beim TSV 1860 ist fix. Siemen Voet verlässt den Klub.
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Verlässt den TSV 1860: Siemen Voet.
Verlässt den TSV 1860: Siemen Voet. © IMAGO

Einen gültigen Vertrag für die Regionalliga hatte Siemen Voet nicht. Nicht zuletzt deshalb stand bereits fest, dass der Belgier den TSV 1860 nach nur einer Saison verlassen wird. Nun machte Voet seinen Abschied offiziell. Auf Instagram verkündete der Innenverteidiger: "Liebe Löwen, nach einem Jahr bei 1860 München heißt es für mich Abschied nehmen." 

Voet: "Dieser Verein hat mir viel bedeutet" 

Voet weiter: "Dieser Verein und vor allem ihr Fans habt mir in dieser Zeit unglaublich viel bedeutet. Eure Leidenschaft, eure Treue und eure Unterstützung, egal ob in guten oder schwierigen Zeiten, haben jede einzelne Woche zu etwas Besonderem gemacht. Umso schwerer fällt mir dieser Abschied, bei dem ich mir gewünscht hätte, dass die Umstände andere wären und wir unseren gemeinsamen Traum vom Aufstieg in die 2. Bundesliga hätten verwirklichen können." 

Eure Leidenschaft, eure Treue und eure Unterstützung, egal ob in guten oder schwierigen Zeiten, haben jede einzelne Woche zu etwas Besonderem gemacht.

Siemen Voet

Der Klub, so schreibt er es, werde immer einen Teil in seinem Herzen haben. Emotionale Worte! Wohin es Voet zieht, ist noch unklar. Damit steht nach Sean Dulic, dessen Abschied am Mittwochabend offiziell wurde, der nächste ablösefreie Abgang fest. Und es werden weitere folgen. Wie die AZ weiß, wird sich unter anderem Tunay Deniz, sofern sich Boss Manfred Paula in dieser Woche nicht bei ihm meldet, nach einem neuen Arbeitgeber umschauen. 

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2 Kommentare
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  • shark vor einer Stunde / Bewertung:

    Voet ist kein Verlust für 60.
    Haugen und Dulic sicherlich-sie wurden auch umworben.
    Verlaat wird in der4.Liga landen,auch kein Verlust.
    Gehalten werden sollten Dähne,Reinthaler,Volland und evt.Niederlechner,wenn die Konditionen stimmen.
    Aktuell besteht eine riesen Chance für einen "echten Neubeginn"
    Das Thema Ismaik muss jetzt geklärt werden und zwar endgültig

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  • Ultralöwe vor einer Stunde / Bewertung:

    Und wieder ein Beweis wie unfähig unsere Führung ist. Deniz der schon lange gesagt hat das er gerne bleiben würde, nicht einmal ein Gespräch mit ihm wird versucht, genau so wie bei Verlaat und so weiter. Paula ist auf diesem Posten total überfordert oder steckt da Absicht dahinter? Niederlechner hat auch schon gesagt das er bleiben würde und von Volland war ähnliches zu hören. Das beide nicht wegen des Geldes zu 60 gekommen sind und das auch bei einem Gespräch keine Rolle spielen dürfte interessiert Paula nicht. Oder gibt es da schon einen fertigen Insolventplan? In gut 4 Wochen geht die Saison an und wir jhaben nichts was ausschaut wie ein Plan. Löst den Fußball auf und gut is.

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