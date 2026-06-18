Der nächste Abgang beim TSV 1860 ist fix. Siemen Voet verlässt den Klub.

Einen gültigen Vertrag für die Regionalliga hatte Siemen Voet nicht. Nicht zuletzt deshalb stand bereits fest, dass der Belgier den TSV 1860 nach nur einer Saison verlassen wird. Nun machte Voet seinen Abschied offiziell. Auf Instagram verkündete der Innenverteidiger: "Liebe Löwen, nach einem Jahr bei 1860 München heißt es für mich Abschied nehmen."

Voet: "Dieser Verein hat mir viel bedeutet"

Voet weiter: "Dieser Verein und vor allem ihr Fans habt mir in dieser Zeit unglaublich viel bedeutet. Eure Leidenschaft, eure Treue und eure Unterstützung, egal ob in guten oder schwierigen Zeiten, haben jede einzelne Woche zu etwas Besonderem gemacht. Umso schwerer fällt mir dieser Abschied, bei dem ich mir gewünscht hätte, dass die Umstände andere wären und wir unseren gemeinsamen Traum vom Aufstieg in die 2. Bundesliga hätten verwirklichen können."

Eure Leidenschaft, eure Treue und eure Unterstützung, egal ob in guten oder schwierigen Zeiten, haben jede einzelne Woche zu etwas Besonderem gemacht. Siemen Voet

Der Klub, so schreibt er es, werde immer einen Teil in seinem Herzen haben. Emotionale Worte! Wohin es Voet zieht, ist noch unklar. Damit steht nach Sean Dulic, dessen Abschied am Mittwochabend offiziell wurde, der nächste ablösefreie Abgang fest. Und es werden weitere folgen. Wie die AZ weiß, wird sich unter anderem Tunay Deniz, sofern sich Boss Manfred Paula in dieser Woche nicht bei ihm meldet, nach einem neuen Arbeitgeber umschauen.