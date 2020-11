Jetzt auch noch Corona: Ex-Löwe Weigl hat keine einfache Zeit in Lissabon

Julian Weigl (24), 2010-2015: Weigl wechselte 2010 aus der Jugend des TSV Rosenheim in den Löwen-Nachwuchs. In der Saison 2013/14 debütierte er für die Profimannschaft des TSV und spielte sich schnell in der Startformation fest. 2015 schloss er sich dem BVB an und schaffte es dort auf Anhieb in die erste Elf. Zuletzt wurde der 24-Jährige immer wieder mit seinem ehemaligen Trainer Thomas Tuchel und Paris St. Germain in Verbindung gebracht.

