"Jagd auf die vorderen Plätze": Neujahrswünsche von 1860-Investor Hasan Ismaik

Rückblick und Wünsche für 2022: Zum Jahreswechsel hat sich 1860-Investor Hasan Ismaik nochmal zu Wort gemeldet.

München – Das Jahr 2021 ist Geschichte! Den Jahreswechsel nahm sich Löwen-Investor Hasan Ismaik zum Anlass, ein weiteres Mal zurückzublicken sowie seine Wünsche für 2022 offen zulegen.

Rückblickend habe dem Jordanier in den vergangenen zwölf Monaten der "gelebte Zusammenhalt bei 1860 gefallen", schrieb Ismaik am Freitagabend auf Instagram. Nicht die Vereinspolitik, sondern der Fußball habe im Mittelpunkt gestanden. "Das hat mir gezeigt: Wenn man will, geht alles. Es geht nur gemeinsam", so Sechzigs Investor.

Verlängerung mit Sechzigs Hauptsponsor "ein starkes Statement"

Neben Löwen-Meisterkapitän Peter Grosser, der im März 2021 laut Ismaik "viel zu früh" verstorben sei, geht der Investor auch auf die Vertragsverlängerung mit Hauptsponsor "Die Bayerische" ein. Die Ausweitung des Kontrakts um mehrere Jahre trotz der wirtschaftlich angespannten Situation "ist ein starkes Statement im Innen- wie im Außenverhältnis".

Abschließend in seinem Statement spricht der 44-Jährige noch über seine Wünsche für das neue Jahr. Ismaik hofft, "dass unsere Mannschaft ab Mitte Januar in einen Lauf kommt und die Jagd auf die vorderen Plätze aufnimmt". Zudem wünsche er sich ein Ende der Corona-Pandemie sowie den Aufstieg der A-Junioren in die Bundesliga.

Bleibt abzuwarten, was das neue Jahr bringt.