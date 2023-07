Jacobacci bestätigt: Glück fehlt beim Saisonstart

Der TSV 1860 muss im ersten Spiel der neuen Saison auf Michael Glück verzichten. Der 20-Jährige fehlt aufgrund einer Handverletzung.

München - Das hatte sich Michael Glück anders vorgestellt. Der Rückkehrer von Hessen Kassel verpasst direkt das erste Spiel der neuen Saison gegen Waldhof Mannheim. Das bestätigte TSV-1860-Trainer Maurizio Jacobacci nach dem Turnier in Heimstetten. "Der wird bis zum 15. August nicht mittun können, weil er keine Kontakte haben darf", so der gebürtige Berner.

TSV 1860: Auch Einsatz gegen MSV Duisburg unklar

Weiter führte Jacobacci aus: "Wenn er einen Kontakt auf die Hand bekommt oder auf die Hand fällt, dann könnte wieder etwas passieren. Dieses Risiko kann man nicht eingehen, obschon es ein kleiner Bruch ist. Das ist leider so." Ob Glück im zweiten Saisonspiel gegen Duisburg wieder eine Option wird, ist auch noch unklar. Grund: Der Innenverteidiger muss nach seiner Genesung erstmal den Trainingsrückstand wieder aufholen.

Glück kehrte im Sommer nach einem halben Jahr in Kassel zurück an die Grünwalder Straße 114. Beim TSV 1860 durchlief der 20-Jährige sämtliche Jugendmannschaften. Am 8. Spieltag der vergangenen Saison feierte Glück bei der 1:4-Niederlage gegen Aufsteiger Elversberg sein Profidebüt.