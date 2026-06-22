"Ist richtig reingerumpelt": Sohn von Weltstar Collins überzeugt beim TSV 1860

Phil Collins spielt dieser Tage beim TSV 1860 vor. Trainer Alper Kayabunar lobt: "Er hat sich super integriert."

22. Juni 2026 - 16:31 Uhr

Absolviert derzeit ein Probetraining beim TSV 1860: Mathew Collins. © sampics