Exklusiv Wie will Sechzig so überleben? 1860-Bosse verweigern Investoren-Unterstützung

Nach AZ-Infos erteilt die 1860-Führungsebene externen Investoren eine Absage, will den TSV frei von (Groß-)Geldgebern halten. Währenddessen gewinnt die Fankurve weiter an Einfluss - doch wie will Sechzig so überleben?

12. Juli 2026 - 19:19 Uhr

1860-Präsident Gernot Mang. © IMAGO