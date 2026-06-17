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Während Ismaik aus München abreist, wittern Schnäppchenjäger ihre 1860-Chance

Die Lage beim TSV 1860 lockt Schnäppchenjäger und Glücksritter nach Giesing, die Ismaiks Anteile für einen geringen Millionenbetrag übernehmen wollen. Aber ein seriöser Investor ist auch noch im Rennen.
Matthias Eicher
Krischan Kaufmann
Krischan Kaufmann |
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Hasan Ismaik verabschiedet sich am Mittwoch aus München – für immer? Nach AZ-Infos stehen jedenfalls weiterhin Interessenten für seine Anteile an der TSV 1860 KGaA bereit.
Hasan Ismaik verabschiedet sich am Mittwoch aus München – für immer? Nach AZ-Infos stehen jedenfalls weiterhin Interessenten für seine Anteile an der TSV 1860 KGaA bereit. © IMAGO/Ulrich Wagner

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