Exklusiv Ismaik wäre bei Lizenz für Dritte Liga weggewesen: TSV-1860-Investor war sich mit Investorenkonsortium einig

Noch-Investor Hasan Ismaik hat kürzlich ein Angebot über 20 Millionen abgelehnt – und ein weiterer Deal scheitert nun durch den Lizenz-Entzug. Der AZ liegt ein entsprechendes "Faktenblatt" von Gauweiler vor.

11. Juni 2026 - 18:40 Uhr

Er wollte seine Anteile schon seit längerem verkaufen: Investor Hasan Ismaik. © IMAGO