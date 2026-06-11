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Ismaik wäre bei Lizenz für Dritte Liga weggewesen: TSV-1860-Investor war sich mit Investorenkonsortium einig

Noch-Investor Hasan Ismaik hat kürzlich ein Angebot über 20 Millionen abgelehnt – und ein weiterer Deal scheitert nun durch den Lizenz-Entzug. Der AZ liegt ein entsprechendes "Faktenblatt" von Gauweiler vor.
Krischan Kaufmann
Matthias Eicher |
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Er wollte seine Anteile schon seit längerem verkaufen: Investor Hasan Ismaik.
Er wollte seine Anteile schon seit längerem verkaufen: Investor Hasan Ismaik. © IMAGO

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