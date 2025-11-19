Ismaik, Thoma und der Traum-Investor für den TSV 1860 – so ist der aktuelle Stand

Auf dem AZ-Sofa erinnert sich 1860-Präsident Gernot Mang an den Wirbel um den Investoren-Knall im Sommer und spricht über den Status. Hasan Ismaik selbst reagiert auf AZ-Nachfrage ebenso kurz wie klar.

19. November 2025 - 19:49 Uhr

Ende Juli 2025 treffen sich der damals neu gewählte Präsident Gernot Mang (l.) und Hauptgesellschafter Hasan Ismaik am 1860-Trainingsgelände zum Gespräch. © IMAGO/Ulrich Wagner