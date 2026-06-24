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Ismaik meldet sich nach Löwen-Insolvenz zu Wort – und erhebt schwere Vorwürfe

Investor Hasan Ismaik erhebt nach der Insolvenz schwere Vorwürfe gegen den TSV 1860 und kündigt eine rechtliche Aufarbeitung der Vergangenheit an.
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Fordert eine rechtliche Aufarbeitung der vergangenen Jahre: Investor Hasan Ismaik.
Fordert eine rechtliche Aufarbeitung der vergangenen Jahre: Investor Hasan Ismaik. © sampics

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