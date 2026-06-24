Ismaik meldet sich nach Löwen-Insolvenz zu Wort – und erhebt schwere Vorwürfe

Investor Hasan Ismaik erhebt nach der Insolvenz schwere Vorwürfe gegen den TSV 1860 und kündigt eine rechtliche Aufarbeitung der Vergangenheit an.

24. Juni 2026 - 15:05 Uhr | AZ

Fordert eine rechtliche Aufarbeitung der vergangenen Jahre: Investor Hasan Ismaik. © sampics