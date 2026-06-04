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Ismaik ist Geschichte! TSV 1860 kündigt Vertrag mit dem Investor

Knall beim TSV 1860: Der Vertrag mit Hasan Ismaik wird gekündigt.
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Der große Knall in Giesing, der TSV 1860 muss zwangsabsteigen. Es könnte der finale Akt zwischen dem e.V: um Präsident Gernot Mang (l.) und Investor Hasan Ismaik (r.) werden.
Der große Knall in Giesing, der TSV 1860 muss zwangsabsteigen. Es könnte der finale Akt zwischen dem e.V: um Präsident Gernot Mang (l.) und Investor Hasan Ismaik (r.) werden. © IMAGO/Ulrich Wagner

Der große Knall beim TSV 1860! Nach 15 Jahren hat Sechzig den Vertrag mit Hasan Ismaik gekündigt. Ob der Jordanier dagegen klagen wird, ist noch unklar. "Der TSV 1860 München von 1860 e.V. hat den am 30. Mai 2011 geschlossenen Kooperationsvertrag mit der HAM International Limited aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung gekündigt", heißt es in der Pressemitteilung. 

TSV 1860 liegt Zulassung für die Regionalliga vor

Weiter schreiben die Löwen: "Mit Blick auf die Saison 2026/27 ergreift der TSV 1860 München alle organisatorisch und formelrechtlich erforderlichen Maßnahmen. Dem TSV 1860 e.V. liegt bereits die Zulassung des Bayerischen Fußballverbandes für die Regionalliga Bayern vor."

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1 Kommentar
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  • Sani Bonani gerade eben / Bewertung:

    Viele Köche verderben den Brei! Wenn dann auch noch ein total Ahnungsloser mit zwei linken Händen mitkochen will, wirds erstrecht ungeniessbar.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
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