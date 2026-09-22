Irre Zahl! TSV 1860 bejubelt Mitgliederrekord

Der TSV 1860 verkündet am Dienstag einen neuen Mitgliederrekord. Alleine seit der Mitgliederversammlung sollen 3000 Personen in den Verein eingetreten sein.

Der TSV 1860 freut sich über so viele Mitglieder wie noch nie in seiner Vereinshistorie und knackt eine magische Grenze – ausgerechnet oder auch gerade wegen des Neustarts ohne Investor Hasan Ismaik nach dem Absturz in die Regionalliga Bayern.

Seit Juni seien 3000 Personen in Verein eingetreten

"Zum ersten Mal in der Geschichte des TSV München von 1860 knackt unser Verein die Marke von 30.000 Mitgliedern", vermeldeten die Löwen auf ihren Kanälen am frühen Dienstagabend. Alleine seit der Mitgliederversammlung im Juni seien mehr als 3000 Männer und Frauen in den Verein eingetreten.

Präsident des TSV 1860: Gernot Mang. © IMAGO

"Der TSV wächst", kommentierte das Vereinspräsidium um Oberlöwe Gernot Mang. Selbst die aktive Fanszene, die durch ein Crowdfunding bereits für Aufsehen gesorgt hat, mit zwei Spendensammlungen an die eine halbe Million Euro eingesammelt hat und dadurch den Spruch "Football for the People" (Deutsch: Fußball für das Volk) auf die Rückseite der Spielertrikots gebracht hat, wirbt im Rahmen der Heimspiele in der Westkurve des Grünwalder Stadions für neue Mitglieder.

TSV 1860: "Entwicklung zeigt, wie stark unser Verein wächst"

"Wahnsinn! Vielen Dank für euer Vertrauen. Die Entwicklung zeigt mehr denn je, wie stark unser Verein wächst und dass der eingeschlagene Weg von unseren Mitgliedern mitgetragen wird", schreibt der TSV weiter.