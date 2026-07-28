Irre Warteschlange: TSV-1860-Dauerkarten können ab sofort gekauft werden

Die Dauerkarten für den TSV 1860 können ab sofort erworben werden. Das teilt der Verein auf seiner Website mit.

Der Run auf die Tickets kann beginnen! Die Dauerkarten für die Regionalliga können ab sofort gekauft werden. Das teilte der TSV 1860 am Dienstagnachmittag mit. Die Migration aller beauftragter Ticketkonten auf das neue System sei erfolgreich gewesen.

Frist für Dauerkarteninhaber endet am Freitag

"Alle Kontoinhaber erhalten innerhalb der nächsten 24 Stunden eine E-Mail mit ihrem persönlichen Benutzernamen und Einmal-Passwort sowie einem Link zum neuen Ticketshop", schreiben die Sechzger: "Nach dem erfolgreichen Login können die reservierten Dauerkarten im Bereich 'Reservierte Karte' eingesehen, in den Warenkorb gelegt und innerhalb der Reservierungsfrist verbindlich erworben werden."

Die Reservierungsfrist für bestehende Dauerkarteninhaber endet am Freitag um 24.00 Uhr. Bezahlte Dauerkarten für die Regionalliga werden ab Donnerstag (15 Uhr) digital ausgeliefert. Der Versand erfolgt per E-Mail.

Warteschlage auf Homepage

"Fans, die ihre Dauerkarte bereits vor diesem Zeitpunkt erworben haben, erhalten diese ab Donnerstag automatisch", heißt es weiter: "Bestellungen, die nach Donnerstag, 15:00 Uhr eingehen, werden unmittelbar nach Abschluss des Kaufvorgangs bereitgestellt."

Kurios: Auf der Website war schon um 17.04 Uhr ein Rückstau. Es gab zu diesem Zeitpunkt bereits eine Warteschlange auf der Ticketseite von 683 Personen.