"Interesse ist noch da": Berater offenbart Interesse von Urlöwe an Rückkehr zum TSV 1860

Hermann Hummels, Berater von Dennis Dressel, offenbart exklusiv in der AZ das Interesse von seinem Klienten an einer Rückkehr zum TSV 1860.

Zwei Herzblut-Löwen für den neuen TSV 1860? Dennis Dressel (l.) im Trikot des SSV Ulm im Duell mit Philipp Maier

Tunay Deniz? Check! Florian Niederlechner? Check! Die neue Fußballfirma des TSV 1860 hat nach wochenlangem Bangen und Warten zuletzt endlich Nägel mit Köpfen gemacht und die Nachwuchstalente aus der U19 und U21 kurz vor dem Pflichtspielauftakt in die neue Saison 2026/27 mit zwei routinierten Profi-Haudegen verstärkt.

Niederlechner: "Ich gehe den Weg mit"

"Ich gehe den Weg mit und werde alles daransetzen, die Fans wieder glücklich zu machen", erklärte Identifikationsfigur Niederlechner. Viele Löwenfans fragen sich: Wer könnte demnächst bei 1860 auf der Matte stehen?

Ein heißer Kandidat heißt Dennis Dressel. Der 27-jährige Mittelfeldspieler wartet nach seinem Abschied von Drittliga-Absteiger SSV Ulm 1846 und der eigentlich bereits festgezurrten Rückkehr zu den Drittliga-Löwen nach wie vor auf einen Vertrag bei einem neuen Verein. Oder doch bei der alten Liebe?

Berater von Dennis Dressel: Hermann Hummels. © IMAGO

Dressel: "Verein und Stadion werden immer einen hohen Stellenwert für mich haben"

Nach exklusiven AZ-Informationen ist der Deal mit Dressel noch nicht ad acta gelegt. "Der Junge liebt Sechzig, die Sechzger lieben ihn. Das Interesse ist noch da. Wir werden sehen, was passiert", sagte Berater Hermann Hummels, Vater von Weltmeister Mats Hummels, der AZ. Der gebürtige Dachauer, der nach 15 Jahren bei Sechzig beim FC Hansa Rostock Zweitliga-Erfahrung sammeln durfte und zwischendurch auch beim österreichischen Erstligisten Grazer AK gekickt hat, würde nach wie vor gerne zu seinem Herzensverein zurückkehren.

"Sechzig ist meine große Liebe, der Verein und das Stadion werden immer einen hohen Stellenwert für mich haben", hatte Dressel im AZ-Interview vor dem Drittliga-Duell der Sechzger gegen die Ulmer Spatzen (3:2) Ende April erklärt: "Natürlich könnte ich mir Sechzig nochmal vorstellen." Ob sich die neuen Giesinger die Rückkehr genauso vorstellen können, wird sich in den kommenden Tagen zeigen.

Max Reinthaler ist einem Verbleib beim TSV 1860 offenbar weiterhin nicht abgeneigt. © IMAGO

Maier bei Spiel gegen Geretsried

Weitere Kandidaten auf eine Wiederverpflichtung sind nach AZ-Infos zwei weitere Spieler mit Löwenherzen, die bis zuletzt für die Blauen aufgelaufen waren: Abräumer Philipp Maier (32), der beim 5:1-Auftaktsieg der U21 gegen die TuS Geretsried am Trainingsgelände an der Grünwalder Straße weilte, sowie Abwehrchef Max Reinthaler (31).

Der Südtiroler hatte seine Zuneigung, garniert mit anfänglicher Enttäuschung über die nervenaufreibende Phase der Ungewissheit, bereits Anfang Juni öffentlich erklärt: "Ich fühle mich in München pudelwohl. Meine Frau kommt aus der Stadt und ich habe viele Freunde dort. Wir wohnen im Stadtviertel der Sechziger, in Giesing. Dort lebt der Mythos 1860 nach wie vor."

Maier und Reinthaler warten auf Sechzig

Das Duo soll bei der Vereinssuche bis zuletzt auf die Giesinger gewartet haben und könnte demnach ebenfalls mithelfen, den Regionalliga-Neustart zu meistern. Dresselt's, maiert's oder reinthalert's bald wieder bei den Giesingern?