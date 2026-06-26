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Insolvenzverwalter von 1860 sucht Millionen – Ismaik spielt Schlüsselrolle

Verfahren gegen 1860: Klagt Insolvenzverwalter Max Liebig gegen die e.V.-Kündigung des Koopperationsvertrags?
Matthias Eicher |
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1860-Präsident Gernot Mang (l.) und Geschäftsführer Manfred Paula.
1860-Präsident Gernot Mang (l.) und Geschäftsführer Manfred Paula. © IMAGO/Frank Hoermann

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