Insolvenzverwalter von 1860 sucht Millionen – Ismaik spielt Schlüsselrolle

Verfahren gegen 1860: Klagt Insolvenzverwalter Max Liebig gegen die e.V.-Kündigung des Koopperationsvertrags?

26. Juni 2026 - 19:17 Uhr

1860-Präsident Gernot Mang (l.) und Geschäftsführer Manfred Paula. © IMAGO/Frank Hoermann