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Insolvenz offiziell: Schuhbeck-Insolvenzverwalter kümmert sich vorerst um den TSV 1860

Die Insolvenz der KGaA könnte nach AZ-Informationen von Dr. Max Liebig abgewickelt werden. Der Münchner Insolvenzverwalter hat in der Vergangenheit bereits den Fall Türkgücü betreut. Noch ist er für die Löwen aber nicht zuständig.
Matthias Eicher |
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In der Geschäftsstelle an der Grünwalder Straße rauchen seit Wochen die Köpfe.
In der Geschäftsstelle an der Grünwalder Straße rauchen seit Wochen die Köpfe. © IMAGO

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