Insolvenz offiziell: Schuhbeck-Insolvenzverwalter kümmert sich vorerst um den TSV 1860

Die Insolvenz der KGaA könnte nach AZ-Informationen von Dr. Max Liebig abgewickelt werden. Der Münchner Insolvenzverwalter hat in der Vergangenheit bereits den Fall Türkgücü betreut. Noch ist er für die Löwen aber nicht zuständig.

25. Juni 2026 - 20:58 Uhr, aktualisiert am 25. Juni 2026 - 19:00 Uhr

In der Geschäftsstelle an der Grünwalder Straße rauchen seit Wochen die Köpfe. © IMAGO