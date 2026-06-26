Interview "Insolvenz birgt brutales Risiko": Ex-Vizepräsident Sitzberger warnt den TSV 1860

Der TSV 1860 hat die Insolvenz angemeldet. Im AZ-Interview spricht Ex-Vizepräsident Hans Sitzberger über die verzwickte Lage der Löwen und gibt Insides zum Absturz 2017.

26. Juni 2026 - 15:33 Uhr

Einst Vizepräsident des TSV 1860: Hans Sitzberger. © IMAGO