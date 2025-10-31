AZ-Plus

"Im Grünwalder Stadion": Lustfinger und Roland Hefter schenken 1860 neuen Stadion-Hit

Löwen-Fans, aufgepasst: Am 23. November präsentieren Lustfinger und Roland Hefter ihren neuen Stadionhit "Im Grünwalder Stadion". Dafür wurde der Klassiker "Eviva Espana" neu interpretiert.
AZ |
Die Löwen-Fans dürfen sich über einen neuen Stadion-Hit freuen. © imago/Michael Titgemeyer

Bald geht in Giesing ein neuer Ohrwurm rum! "Im Grünwalder Stadion", so heißt der neue Hit von Lustfinger und Roland Hefter, für den der Klassiker "Eviva Espana" neu interpretiert wurde. Präsentiert wird die Single im Rahmen des Heimspiels gegen den 1. FC Saarbrücken am 23. November.

"Die neue Stadion-Version verbindet Nähe zur Ursprungsballade mit frischem Drive, der perfekt in die Atmosphäre eines heimatlichen Heimspiels passt. Ein Song, der niemanden kaltlässt: Er motiviert, pusht und zwingt die Zuschauer förmlich dazu, die Stimmbänder zu strapazieren – im besten Sinn", schreibt das Label BSC Music.

"Lustfinger, bekannt als die Hausband des TSV 1860 München und durch die Kult-Hymne 'Löwenmut', vereint sich mit Roland Hefter, einem Veteranen der bayerischen Musikszene, zu einem Duo, das Tradition und Moderne gekonnt verschmelzen lässt. Das Ergebnis ist ein Stadionhit, der bodenständige Münchner Identität atmet und gleichzeitig neue Impulse setzt", heißt es weiter.

2 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Hausgeist vor einer Stunde / Bewertung:

    der Gast hat sie allesamt geklaut,im Grünwalder Stadion!!

  • Hausgeist vor einer Stunde / Bewertung:

    Oh ja ich hörs schon förmlich…
    Und wieder sind die Punkte weg, im Grünwalder Stadion!!

