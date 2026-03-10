Ex-Erstligatorjäger Fabian Klos wundert sich über "sehr, sehr wenig Spielzeit" von Löwen-Oldie Florian Niederlechner beim TSV 1860.

Wenn ein Ex-Bundesliga-Sturmtank den anderen Ex-Bundesliga-Sturmtank auf dem Rasen vermisst: Im Rahmen des Auswärtsspiels des TSV 1860 bei Viktoria Köln (1:0) hat sich der einstige Profi und Magentasport-Experte Fabian Klos über die geringe Spielzeit von Löwen-Rückkehrer Florian Niederlechner (35) gewundert.

"Das ist natürlich etwas, solange du Erfolg hast, spielt das alles keine Rolle", erklärte Klos in seiner Rolle als Co-Kommentator des Duells der Sechzger am Freitagabend, als Top-Torjäger Sigurd Haugen in der 69. Minute den Platz verließ und durch Justin Steinkötter ersetzt wurde: "Aber ich finde es bemerkenswert, dass Flo Niederlechner sehr wenig Spielanteile hat."

Niederlechner hatte Stammplatz nur unter Glöckner inne

Kurz vor Spielende, als Cheftrainer Markus Kauczinski Morris Schröter und Patrick Hobsch für Tim Danhof und Matchwinner Kevin Volland brachte, legte Klos nach: "Ich will ja kein Thema aufmachen, wo keines ist, wirklich nicht. Der Erfolg der Mannschaft steht über allem und sie sind kurz davor, das fünfte Spiel in Folge zu gewinnen", begann der langjährige Angreifer von Arminia Bielefeld, der wie Niederlechner die oberen drei Spielklassen des deutschen Profifußballs kennengelernt hat: "Ich möchte nur darauf hinweisen: Es ist da jemand mit Flo Niederlechner, der vom ersten Moment an, vor der Saison, bevor der erste Ball gerollt ist, gesagt hat, wie sehr er sich mit dem Verein identifiziert, dass das sein Herzensverein ist – und er kriegt sehr, sehr wenig Spielzeit."

Der zurückgekehrte Routinier hat zwar 21 Drittliga-Einsätze zu verzeichnen (zwei Tore, drei Vorlagen), einen Stammplatz hatte der gebürtige Ebersberger aber nur unter Ex-Trainer Patrick Glöckner inne.

Niederlechner sammelte seit der Winterpause erst zwölf Spielminuten

Kauczinski setzte dagegen auf das Sturmduo Haugen und Hobsch, zuletzt musste auch Stoßstürmer Hobsch zugunsten des vielseitigen Offensivspielers David Philipp auf der Bank schmoren – neben Niederlechner, der seit der Winterpause erst zwölf Spielminuten sammeln konnte.