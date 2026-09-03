"Ich vermute, dass etwas kommt": Wie es mit 1860 weitergeht – und was von Ismaik droht

Nach der Insolvenz und dem Ende der Ismaik-Ära wagt der TSV 1860 den radikalen Neustart: Präsident Gernot Mang setzt auf Eigenständigkeit, neue Strukturen, strategische Partner und frische Einnahmequellen, um die Löwen zurück in den Profifußball zu führen.

03. September 2026 - 09:40 Uhr

1860-Präsident Gernot Mang sieht der Zukunft der neuen Löwen positiv entgegen. Auch wenn er erwartet, dass es noch zu Konflikten mit Hasan Ismaik kommen wird. © IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.