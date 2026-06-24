Erstmals nach dem Lizenz-Knall des TSV 1860 spricht Kevin Volland. Im AZ-Interview äußert er sich zu seiner eigenen Zukunft und jener seines Herzensklubs.

AZ: Herr Volland, Sie hier im Stanglwirt bei der Charity-Veranstaltung der Alexander-Zverev-Stiftung? Wie kommt’s?

KEVIN VOLLAND: Ich hab’ Sascha in Monaco kennengelernt. Wir hatten eine kleine Stammtischgruppe und waren oft zusammen, wenn es bei Sascha gepasst hat.

Volland war in Monaco öfter im Sass Café

Ein Stammtisch in Monaco! Wo geht man da so hin?

Irgendwann haben wir uns entschieden, immer zum gleichen Italiener zu gehen, meistens zum Lunch, wie es halt passt bei jedem. Abends waren wir öfter im Sass Café.

Der Promi-Spot schlechthin!

Ja, da ist immer mal wieder was geboten. War auf jeden Fall eine coole Zeit, ist aber auch schon wieder lange her, zwei, drei Jahre. Hülky Hülkenberg war auch dabei, aber immer viel mit der Formel 1 unterwegs, so wie ich mit dem Fußball.

In diesem Luxus-Schuppen in Monaco verbrachte Kevin Volland viel Zeit: Das Sass Café. © IMAGO

Volland war während Zverev-Erfolg im Urlaub

Aber der Kontakt zu Zverev ist geblieben?

Ab und zu haben wir noch Kontakt. Letztes Jahr war ich bei den French Open in Paris, als er gespielt hat, damals im Viertelfinale.

Aber jetzt bei seinem großen Triumph waren Sie nicht da?

Nein, da war ich schon im Urlaub, mit der Familie. Wir haben ja schulpflichtige Kinder.

Das mit den Löwen hat sich ja jetzt auch so ein bisschen ergeben, so abrupt und relativ spontan, so dass ich nun doch ein bisschen mehr Zeit habe. Kevin Volland

Stürmer erfuhr vieles aus der Presse

Hier beim Stanglwirt wird ein Padel-Turnier gespielt - ohne Sie?

Ohne mich. Das mit den Löwen hat sich ja jetzt auch so ein bisschen ergeben, so abrupt und relativ spontan, so dass ich nun doch ein bisschen mehr Zeit habe, jedenfalls aktuell noch.

Heißt, Sie wissen derzeit noch gar nicht, ob und wie es mit Ihnen und dem TSV 1860 weitergeht?

Es ist alles komplett offen. Bei Sechzig ist alles aktuell noch offen, weil die klären ja alles erst. Wir haben auch viel aus der Presse erfahren. Man muss jetzt einfach abwarten und schauen, was sich da ergibt.

Trägt ihn sein Körper durch die Regionalliga? Kevin Volland. © IMAGO

Volland hätte noch Urlaub bis zum 28. Juni

Redet denn niemand mit Ihnen und den Kollegen?

Ich muss fairnesshalber sagen, dass mit mir vielleicht ein bisschen mehr kommuniziert wird. Für die betroffenen Personen ist es bestimmt auch nicht so leicht, das alles klären zu müssen. Das ist ja alles ein bisschen komplizierter und rechtlich wahrscheinlich auch mit Vorsicht zu genießen.

Das heißt, Fußball spielen Sie gerade nicht so viel?

In der Dritten Liga hätten wir ja noch Urlaub bis 28. Juni. Aber ja, ich genieße es jetzt, auch mal ein paar andere Events mitzunehmen und einfach mal spontaner zu sein.

Das ist ein ganz komisches Gefühl. Vor allem, weil ich mich jetzt auch noch nicht geäußert habe, was ich mache. Kevin Volland

Volland schaut WM beim Public Viewing im Allgäu

Das hatten Sie ja wahrscheinlich in Ihrer ganzen Karriere noch nie gehabt: einen Sommer, in dem man gar nicht weiß, was kommt.

Das ist ein ganz komisches Gefühl. Vor allem, weil ich mich jetzt auch noch nicht geäußert habe, was ich mache. Heißt, es ist jetzt irgendwie in keine Richtung endgültig, und deswegen muss man das erstmal abklären, damit man dann auch vielleicht mal das eine Gefühl kriegt oder das andere wieder hat.

Wie Herbert Grönemeyer sagt: "Bleibt alles anders." Wie viel WM schauen Sie?

Schon viel! Bei uns zu Hause im Allgäu ist immer irgendwo ein Public Viewing. Abends vor dem Schlafengehen schaust du dir jetzt immer noch Fußball an. Aber es sind schon viele Gruppenspiele, finde ich.

Einst selbst Nationalspieler: Kevin Volland. © IMAGO

Ex-DFB-Stürmer hofft auf Losglück

Das späteste Spiel, das Sie geschaut haben?

So spät war es jetzt noch nicht. Nach dem Deutschland-Spiel, noch das Anschlussspiel ein bisschen, weil du eh wach bist. Aber ich glaube das kommt jetzt alles erst, ab dem Sechzehntel-Finale.

Was trauen Sie dem deutschen Team zu?

Boah, Elfenbeinküste war durchwachsen, würde ich sagen. Das kann auch in die andere Richtung gehen. Aber so ein Spiel brauchst du vielleicht auch mal in der akuten Phase. Von der Qualität her brauchen wir nicht reden. Da geht einiges mit ein bisschen Losglück. Und bei den Spielen in der K.-o.-Phase brauchst du dann auch das Quäntchen Glück oder vielleicht sogar das Elfmeterschießen. Es kann schon weit gehen, aber ja: ein bisschen mehr Stabilität noch! Im Umschaltspiel wird es halt immer gefährlich.

Es kann schon weit gehen, aber ja: ein bisschen mehr Stabilität noch! Kevin Volland

Volland schwärmt von Nmecha

Allzu viele Gewissheiten gibt es bei dieser WM bislang eh ja nicht, wenn man sich so manches Ergebnis der vermeintlichen Außenseiter ansieht...

Das sind ja meistens auch die schweren Spiele! Weil jeder von dir erwartet, dass du gewinnen musst.

Ist Ihnen schon irgendein Spieler besonders aufgefallen?

Ja, Felix Nmecha. Überragend, krass, nach vorne, nach hinten. Und dazu noch dieses Tempo! Wenn der so weitermacht, wird er nach der WM schon noch zu einem Top-Klub gehen.

Was sagen Sie als Fachmann zum Sturmkollegen Deniz "Decider" Undav?

Vollblut-Stürmer, so muss man es machen! Super Zuspiel von Nmecha vor dem 2:1 (gegen die Elfenbeinküste, d. Red.), muss man auch noch sagen. Insgesamt ist die Gruppenphase ein bisschen nervig, weil zu viele Spiele, aber wenn dann die K.-o.-Spiele kommen, wird es auf jeden Fall spannend werden.