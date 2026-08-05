Samuel Althaus verlässt den TSV 1860. Zwar ist der Abschied noch nicht offiziell, doch der 20-Jährige verabschiedet sich bereits von den Fans. Althaus spielt künftig weiterhin drittklassig.

Samuel Althaus im neuen Trainingsshirt des TSV 1860. Künftig aber schnürt er seine Schuhe wieder in der Dritten Liga.

Manfred Paula hat eine klare "Handlungsmaxime" für sein Wirken. "Es ist selbstverständlich unsere Intention, mit talentierten Spielern aus unserem Nachwuchsleistungszentrum den Weg weiterzugehen und sie Schritt für Schritt weiterzuentwickeln. Zudem wollen wir möglichst vermeiden, dass uns Spieler ablösefrei verlassen", hatte der 61-Jährige in einem seiner ersten Gespräche als Geschäftsführer des TSV 1860 der AZ Anfang Februar 2026 erklärt.

Knapp ein halbes Jahr später müssen Paula und Co. einen bitteren Verlust hinnehmen, der den gemeinsamen Weg nicht mehr weitergehen wird – und den Giesingern aus aktuellen Anlass trotz laufenden Vertrags noch nicht einmal eine Ablösesumme einspielen wird.

Althaus wird sich Preußen Münster anschließen

1860-Toptalent Samuel Althaus (20) verlässt die Sechzger und wechselt nach AZ-Infos zu Drittligist SC Preußen Münster. Zwar ist der Wechsel noch nicht offiziell bestätigt, doch via Instagram verabschiedete sich Althaus am Mittwochnachmittag bereits von den Fans.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Als er vor fünf Jahren zu Sechzig gekommen war, habe er "einfach nur Bock auf Fußballspielen und den großen Traum, irgendwann mal im Grünwalder Stadion zu spielen. Ich bin über mehrere Jahre, Tag für Tag mit dem Zug von Augsburg nach München zum Training gependelt, um diesem Traum täglich näherzukommen und Gott sei Dank hat sich dieser Wunsch letztes Jahr erfüllt." Er habe "letztes Jahr persönlich die schönsten Momente meines bisherigen Fußballerlebens mit euch Fans erlebt. Egal wo ich war, im Stadion, in der Stadt, beim Trainingsgelände oder auch im Zug, ich habe so viel Liebe und Zuspruch von euch bekommen und dafür werde ich euch allen für immer dankbar sein."

Bitter für 1860: Althaus-Ablöse fließt in vorinsolvente KGaA

Und weiter: "Leider konnte der Zwangsabstieg nicht verhindert werden und ich habe mich dazu entschieden, weiterhin Profifußball spielen zu wollen und den Verein zu verlassen. Ich hoffe, ihr versteht meine Entscheidung und seid mir nicht böse deswegen. Ich werde euch bald wieder im Grünwalder als Zuschauer besuchen und wünsche 1860 München das Allerbeste für die Zukunft und hoffe, dass der Verein bald wieder dort ist, wo er hingehört."

Nach AZ-Informationen waren auch der FC Hansa Rostock und mehrere Schweizer Vereine am hoch aufgeschossenen Mittelfeldspieler (1,96 Meter), der neben der Deutschen Staatsbürgerschaft auf einen Schweizer Pass besitzt, interessiert.

Besonders bitter bei Althaus: Der gebürtige Augsburger kostet aufgrund seines ursprünglich bis Sommer 2027 laufenden Vertrags bei 1860 zwar eine Ablösesumme im unteren sechsstelligen Bereich. Diese wird aufgrund des komplizierten Angestelltenverhältnisses in der vorinsolventen Profifußballabteilung (KGaA) landen, um für das wohl bevorstehende Insolvenzverfahren die Insolvenzmasse zu erhöhen.