Holt der TSV 1860 die erste Wiesn-Siegesserie seit 1998? Glöckner interessiert es nicht

Kurz nach dem Anstich des Oktoberfestes spielt der TSV 1860 gegen die TSG Hoffenheim II. Insgesamt könnten die Löwen vier Siege zur Wiesn holen.

20. September 2025 - 08:28 Uhr

Coach Patrick Glöckner bekam jüngst eine Löwen-Lederhose. © sampics