AZ-Plus

"Historischer Moment": Der "neue" TSV 1860 nimmt ersten Spieler unter Vertrag

Tunay Deniz bleibt ein Löwe, das ist jetzt offiziell. Die Spielbetriebs-GmbH des TSV 1860 hat den 32-Jährigen bis zum Saisonende unter Vertrag genommen.
AZ |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Die neue Spielbetriebs-GmbH des TSV 1860 hat ihren ersten Spieler.
Die neue Spielbetriebs-GmbH des TSV 1860 hat ihren ersten Spieler. © IMAGO/Fotostand

"Historischer Moment", schreiben die Löwen in ihrer Pressemitteilung! Die Spielbetriebs-GmbH des TSV 1860 hat den ersten Spieler unter Vertrag genommen – Tunay Deniz hat sich vorerst bis zum Saisonende an die Löwen gebunden. Dies gaben die Sechzger am Donnerstag bekannt.

"Tunay hat in der Vergangenheit bereits seine Qualitäten gezeigt", wird Thomas Probst, Geschäftsführer der TSV München von 1860 Spielbetriebs-GmbH, zitiert. "Wir freuen uns sehr, dass er nach seiner schweren Verletzung auf den Platz zurückkehrt, und sind uns sicher, dass er unsere junge Mannschaft sowohl auf als auch neben dem Platz bereichern wird."

Tunay Deniz: KGaA-Vertrag ausgelaufen, neuer e.V.-Vertrag geschlossen

Deniz, der im Sommer 2024 vom Halleschen FC zu den Löwen gewechselt war, kam bei den Giesingern bereits 50 Mal zum Einsatz. Dabei erzielte der 32-Jährige zehn Treffer und bereitete weitere 15 Tore vor. Sein alter Vertrag bei der vorinsolventen KGaA war zum Ende der vergangenen Spielzeit ausgelaufen.

Tunay Deniz bleibt bei den Löwen.
Tunay Deniz bleibt bei den Löwen. © TSV 1860 e.V.

"Ich habe bereits mehrfach betont, dass sich meine Familie und ich in München extrem wohlfühlen", sagt Tunay Deniz. "Die Stadt ist unser Lebensmittelpunkt geworden und der Verein ist mir ans Herz gewachsen. Meine ersten Ansprechpartner waren daher ganz klar die Löwen, und ich freue mich sehr, dass es nun mit der Vertragsunterschrift geklappt hat. Ich kann es kaum erwarten, wieder ins Grünwalder Stadion einzulaufen."

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.