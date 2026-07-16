"Historischer Moment": Der "neue" TSV 1860 nimmt ersten Spieler unter Vertrag

Tunay Deniz bleibt ein Löwe, das ist jetzt offiziell. Die Spielbetriebs-GmbH des TSV 1860 hat den 32-Jährigen bis zum Saisonende unter Vertrag genommen.

"Historischer Moment", schreiben die Löwen in ihrer Pressemitteilung! Die Spielbetriebs-GmbH des TSV 1860 hat den ersten Spieler unter Vertrag genommen – Tunay Deniz hat sich vorerst bis zum Saisonende an die Löwen gebunden. Dies gaben die Sechzger am Donnerstag bekannt.

"Tunay hat in der Vergangenheit bereits seine Qualitäten gezeigt", wird Thomas Probst, Geschäftsführer der TSV München von 1860 Spielbetriebs-GmbH, zitiert. "Wir freuen uns sehr, dass er nach seiner schweren Verletzung auf den Platz zurückkehrt, und sind uns sicher, dass er unsere junge Mannschaft sowohl auf als auch neben dem Platz bereichern wird."

Tunay Deniz: KGaA-Vertrag ausgelaufen, neuer e.V.-Vertrag geschlossen

Deniz, der im Sommer 2024 vom Halleschen FC zu den Löwen gewechselt war, kam bei den Giesingern bereits 50 Mal zum Einsatz. Dabei erzielte der 32-Jährige zehn Treffer und bereitete weitere 15 Tore vor. Sein alter Vertrag bei der vorinsolventen KGaA war zum Ende der vergangenen Spielzeit ausgelaufen.

Tunay Deniz bleibt bei den Löwen. © TSV 1860 e.V.

"Ich habe bereits mehrfach betont, dass sich meine Familie und ich in München extrem wohlfühlen", sagt Tunay Deniz. "Die Stadt ist unser Lebensmittelpunkt geworden und der Verein ist mir ans Herz gewachsen. Meine ersten Ansprechpartner waren daher ganz klar die Löwen, und ich freue mich sehr, dass es nun mit der Vertragsunterschrift geklappt hat. Ich kann es kaum erwarten, wieder ins Grünwalder Stadion einzulaufen."