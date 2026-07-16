"Historischer Moment": Der "neue" TSV 1860 nimmt erste Spieler unter Vertrag

Tunay Deniz bleibt ein Löwe, das ist jetzt offiziell. Die Spielbetriebs-GmbH des TSV 1860 hat den 32-Jährigen bis zum Saisonende unter Vertrag genommen. Julian Bell kehrt zurück und zwei U21-Meisterlöwen bleiben ebenfalls.

Die neue Spielbetriebs-GmbH des TSV 1860 hat ihren ersten Spieler.

"Historischer Moment", schreiben die Löwen in ihrer Pressemitteilung! Die Spielbetriebs-GmbH des TSV 1860 hat den ersten Spieler unter Vertrag genommen – Tunay Deniz hat sich vorerst bis zum Saisonende an die Löwen gebunden. Dies gaben die Sechzger am Donnerstag bekannt.

"Tunay hat in der Vergangenheit bereits seine Qualitäten gezeigt", wird Thomas Probst, Geschäftsführer der TSV München von 1860 Spielbetriebs-GmbH, zitiert. "Wir freuen uns sehr, dass er nach seiner schweren Verletzung auf den Platz zurückkehrt, und sind uns sicher, dass er unsere junge Mannschaft sowohl auf als auch neben dem Platz bereichern wird."

Tunay Deniz: KGaA-Vertrag ausgelaufen, neuer e.V.-Vertrag geschlossen

Deniz, der im Sommer 2024 vom Halleschen FC zu den Löwen gewechselt war, kam bei den Giesingern bereits 50 Mal zum Einsatz. Dabei erzielte der 32-Jährige zehn Treffer und bereitete weitere 15 Tore vor. Sein alter Vertrag bei der vorinsolventen KGaA war zum Ende der vergangenen Spielzeit ausgelaufen.

Tunay Deniz bleibt bei den Löwen. © TSV 1860 e.V.

"Ich habe bereits mehrfach betont, dass sich meine Familie und ich in München extrem wohlfühlen", sagt Tunay Deniz. "Die Stadt ist unser Lebensmittelpunkt geworden und der Verein ist mir ans Herz gewachsen. Meine ersten Ansprechpartner waren daher ganz klar die Löwen, und ich freue mich sehr, dass es nun mit der Vertragsunterschrift geklappt hat. Ich kann es kaum erwarten, wieder ins Grünwalder Stadion einzulaufen."

Julian Bell kehrt nach Giesing zurück

Nur ein paar Stunden später verkündeten die Löwen einen weiteren Neuzugang. Julian Bell kehrt an die Grünwalder Straße zurück. Der Außenverteidiger hat einen Vertrag bis 2028 unterschrieben.

Julian Bell kehrt zu den Löwen zurück. © Michael Boegl

"Julian ist ein Spieler, der trotz seines jungen Alters bereits einiges an Erfahrung mitbringt", sagt Probst. "Er wurde in unserem Nachwuchsleistungszentrum hervorragend ausgebildet und konnte in den vergangenen Jahren wertvolle Erfahrungen sammeln. Schön, dass Julian nun zurückkehrt, um unsere Defensive zu stärken."

Der 23-Jährige wechselte 2014 in die Nachwuchsabteilung der Löwen und durchlief dort sämtliche Jugendmannschaften. In der Saison 2022/23 stand er für die zweite Mannschaft in der Bayernliga Süd auf dem Feld. Danach wechselte er über die Stationen FC Augsburg und SpVgg Bayreuth zu Chemie Leipzig.

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Meisterlöwen Hoppe und Leone blieben bei den Löwen

Auch die U21-Meisterlöwen Benedikt Hoppe und Cristian Leone haben am Donnerstag einen Vertrag unterschrieben. Innenverteidiger Hoppe, der im Sommer 2025 von Türkgücü München an die Grünwalder Straße und kam in der vergangenen Spielzeit 27 Mal in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kam, hat einen Vertrag bis 2027.

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Stürmer Leone kam 2016 an die Grünwalder Straße und ist nun vertraglich bis 2028 an die Giesinger gebunden.

Auch Brahim Moumou, der seit 2016 für die Giesinger aufläuft, bleibt den Löwen treu. Der Flügelspieler zählte ebenfalls zur Meistermannschaft des TSV 1860 II.