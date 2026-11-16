Der TSV 1860 beendet die Hinrunde hinter Herbstmeister Memmingen als Tabellenzweiter. Die Bilanz der Beteiligten fällt weitgehend positiv aus. Auch, weil ein paar spezielle Fakten für sich sprechen.

Stellen Sie sich vor, Sie wollen sich nach einer harten Arbeitswoche einfach nur ins wohlverdiente Wochenende verabschieden – und dann steht für Freitagabend noch dieses 90-minütige Meeting im Kalender, das sich einfach nicht verschieben lässt. Ziemlich genau so muss es den Löwen in diesen Tagen gehen.

Die Hinrunde wurde mit dem torlosen Remis im S-Bahn-Derby gegen die SpVgg Unterhaching am vergangenen Wochenende beendet und trotzdem ist noch keine Zeit, die Füße hochzulegen. Da Sechzig am kommenden Spieltag frei hat, wartet auf die Mannschaft von Trainer Alper Kayabunar nun eine knapp zweiwöchige Pause, bevor nach dem Heimspiel gegen Schweinfurt 05 am 27. November endlich der Winterschlaf ansteht.

1860 beendet die Hinrunde auf Platz zwei

So hatten die Löwen nach dem Spiel gegen Haching am Samstagnachmittag auch diese eine letzte Pflichtaufgabe des Jahres im Hinterkopf, als sie nach ihrem Fazit zur ersten Halbserie gefragt wurden. "Für mich persönlich fühlt es sich immer noch nach Hinrunde an, weil die Winterpause dann erst danach ist", meinte Innenverteidiger Lasse Faßmann im Gespräch mit den Reportern.

Junglöwe Lasse Faßmann ist in der Innenverteidigung der Löwen lägst eine feste Größe. © IMAGO/Oryk HAIST

Tatsächlich taten sich die Beteiligten dieses Mal gar nicht so leicht, die Quintessenz aus den ersten 18 Ligaspielen dieser Saison herauszuarbeiten. Neun Siege und sieben Unentschieden haben Sechzig 34 Punkte aufs Konto gespült, die für Platz zwei hinter Herbstmeister Memmingen (39 Punkte) reichen. So zumindest die nackten Zahlen.

Die Bilanz nur anhand der Tabelle abzulesen, geht nicht weit genug

Eine Zwischenbilanz, die einigen im notorisch polarisierten Umfeld an der Grünwalder Straße zu wenig ist. Die Hinrunde der Löwen im Herbst 2026 nur anhand der Tabelle zu bewerten, reicht allerdings nicht weit genug. Noch immer ist die Situation des Klubs – ob in wirtschaftlicher, vereinspolitischer oder eben sportlicher Hinsicht – vor dem Hintergrund des Totalabsturzes im vergangenen Sommer zu sehen. Dessen Nachwehen sind weiter spürbar, die Epoche des ausgerufenen "Befreiungskampfes" noch immer jung.

Auch Spieler und Verantwortliche verweisen in ihren Analysen stets darauf, dass die jetzige Mannschaft erst vor wenigen Monaten auf den Trümmern des Giesinger Ground Zero gebaut werden musste. Unter schwierigsten Bedingungen und höchstem Zeitdruck. Gemessen daran, so der Tenor, könne man mit dem Status quo derzeit eigentlich ganz zufrieden sein.

1860 verpasst Zwei-Punkte-Schnitt – Kayabunar dennoch zufrieden

"Ich habe schon einmal gesagt, dass wir generell schon zufrieden sind. Das muss man ganz klar sagen", bekannte Löwen-Coach Kayabunar am Samstag. Er selbst erkenne "eine große Entwicklung im Vergleich zu dem schwierigen Start, den wir hatten", wenngleich das selbstgesteckte Ziel des Zwei-Punkte-Schnitts zum Ende der Hinrunde durch das Remis gegen Haching nicht erreicht werden konnte. "Aber wir machen vieles richtig gut, haben auch heute wieder zu Null gespielt, wo wir gerade am Anfang der Saison sehr große Probleme hatten. Wir wirken sehr stabil in der Defensive."

Der gebürtige Münchner Alper Kayabunar wurde im Sommer vom U21-Trainer zu den Profis befördert. © IMAGO/Heike Feiner

Rein sportlich hat sich Kayabunars Team tatsächlich nicht viel vorzuwerfen, wenngleich die Attraktivität des Spiels häufig näher an Regionalliganiveau dran ist als vielen Fans lieb sein dürfte. Mit 36 Toren stellen die Löwen nach Wacker Burghausen (38 Tore) den zweitbesten Angriff der Liga, die Tordifferenz von +14 kann niemand im Teilnehmerfeld überbieten. Das Spiel gegen Haching war zudem das erste überhaupt, in dem Sechzig ohne eigenen Treffer blieb.

Der TSV 1860 bleibt in den Topspielen ungeschlagen

Außerdem kann der TSV Spitzenspiele: In den Partien gegen Memmingen, Buchbach, Illertissen und Haching – den vier anderen Teams aus der Top Fünf der Tabelle – blieb man ungeschlagen und holte acht Zähler. Herbstmeister Memmingen wurde auswärts gar mit 3:0 abgefertigt. "Ich glaube, das ist dann schon eine Sache, auf die man stolz sein kann. Das ist kein Zufall", sagt Kayabunar.

Um am 1. Juni kommenden Jahres, dem Tag des Rückspiels der Aufstiegsrelegation, dann auch etwas zu feiern zu haben, sollen während der zweimonatigen Winterpause sämtliche Kräfte mobilisiert werden. "Dann haben wir Zeit, uns mal zu erholen und das Ganze sacken zu lassen", so Torhüter Vitus Eicher: "Man darf nicht außer Acht lassen, wie viel auf die jungen Spieler eingeprasselt ist. In der Pause können wir uns mal sammeln und dann eine ordentliche Vorbereitung machen."

Vorher steht am Freitagabend kommender Woche aber noch dieses 90-minütige Meeting an. Thema: Schweinfurt 05. Danach geht's für die Löwen aber endgültig ins wohlverdiente Wochenende ...