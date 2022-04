Heute vor 22 Jahren: Letzter Derby-Sieg des TSV 1860 gegen den FC Bayern

Am 15.04.2000 schafften die Löwen die Sensation: Mit einem 1:2 besiegten Sie den FC Bayern vor 69.000 Zuschauern im Olympiastadion zum zweiten Mal in einer Saison. Es sollte jedoch der letzte Derby-Sieg für eine lange Zeit bleiben.

München - Es ist 22 Jahre her: Der TSV 1860 siegte unter Werner Lorant auch im Rückspiel mit 1:2 gegen den FC Bayern und gewann damit zum ersten und bislang einzigen Mal beide Münchner Stadtderbys innerhalb einer Saison.

Mittlerweile trennen die beiden Klubs Welten: Während der ungeliebte Nachbar des TSV bereits zum zehnten Mal in Folge nach dem Meistertitel greift, kämpfen die Löwen derzeit um den Aufstieg in die zweite Liga – anders als damals.

Vor 22 Jahren: Letzter Bundesliga-Sieg des TSV 1860 gegen den FC Bayern

In der Saison 1999/2000 spielten sowohl der TSV 1860 als auch der FC Bayern München in der Bundesliga. Nach dem die Löwen bereits das Hinspiel zum ersten Mal seit 22 Jahren nach einem Tor von Thomas Riedl mit 1:0 gewannen, gelang ihnen im Rückspiel der zweite Streich und sie fuhren gegen den großen FC Bayern erstmals zwei Siege in einer Saison ein.

Sturm: Martin Max © Augenklick/GES

0:1, 1:1, 1:2: Ein Eigentor von Jens Jeremies besiegelt die Derbyniederlage der Bayern

Damals war es Martin Max, der die Löwen in der 22. Minute zunächst in Führung schoss. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich von Mehmet Scholl zum 1:1 in der 29. Minute, war es schließlich ein Eigentor von Jens Jeremies in der 40. Minute, das den Traum der Löwen in Erfüllung gehen ließ.