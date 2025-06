Herr Mang, bitte stellen Sie sich vor! Präsidiumskandidaten präsentieren sich bei "Pro1860"

Die Fan-Organisation "Pro1860" lädt den Oberlöwen-Kandidaten und Co. zu einer Runde.

Herr Mang, bitte stellen Sie sich vor: Die Fan-Organisation "Pro1860" lädt das designierte neue Präsidium um Gernot Mang, aber auch die restlichen zu wählenden Funktionsträger zu einer Vorstellungsrunde ein.

"Alle Kandidaten haben die Möglichkeit, sich und ihre Positionen vorzustellen – darunter das vollständige Präsidiumsteam samt Berater, die beiden Bewerber für den Verwaltungsrat sowie die Kandidaten für den Wahlausschuss", schreibt Pro1860 in der Einladung: "Unser Ziel: Transparenz schaffen, Fragen beantworten und euch eine fundierte Entscheidungsgrundlage für die Mitgliederversammlung am 6. Juli im Zenith bieten."

Neuwahlen beim TSV 1860 finden Anfang Juli statt

In der Kulturhalle in Freimann finden schließlich Anfang Juli die Neuwahlen statt, nachdem Sechzigs Verwaltungsrat bereits im Februar angekündigt hatte, nach einem Zerwürfnis nicht mehr auf den aktuellen Vereinspräsidenten Robert Reisinger zu setzen.

Die achtjährige Amtszeit Reisingers wird daher voraussichtlich in vier Wochen enden. Die Inthronisierung von Mang sowie seinen Vizepräsidenten Christian Dierl, Peter Schaefer und Heinz Schmidt gilt als Formalität, da es satzungsgemäß keine Gegenkandidaten gibt.

Personelle Veränderungen in den Vereinsgremien

Durch Dierls Ausscheiden aus dem Verwaltungsrat wird auch im neunköpfigen Kontrollgremium des Präsidiums ein Platz neu besetzt: Hier stehen Günther Kreuzhuber und Jürgen Pusch zur Wahl. Für den Wahlausschuss kandidieren Michael Huber und Uwe Seemann.

Ob an diesem Abend auch über einen Satzungsänderungsantrag diskutiert wird? 1860-Mitglieder Florian Ebner und Peter Birkenbeul fordern, dass der Verwaltungsrat künftig im Vorfeld einer Präsidentschaftswahl weder ein Vorschlagsrecht, noch eine Prüfungspflicht haben soll. Ersteres sollen künftig die Mitglieder der Giesinger übernehmen: "Jedes Mitglied hat das Recht, Kandidaten für das Präsidium vorzuschlagen und diese Vorschläge beim Wahlausschuss bis zu einem nach Ziffer 15.6.1 bekannt gegebenen Stichtag in schriftlicher Form mit seinem Namen, seiner Anschrift und seiner Mitgliedsnummer einzureichen." Was demokratisch klingt, könnte allerdings in der Umsetzung kompliziert werden, dürfte von den Sechzgern aber ohnehin abgelehnt werden.

Der Termin in der NachtKantine im Werksviertel Mitte: Mittwoch, 25. Juni, 19 Uhr. Die Moderation der Veranstaltung übernimmt BR-Reporter Peter Kveton.