Top-Torjäger Sigurd Haugen muss nach dem 2:1 der Löwen in Ingolstadt unters Messer und wird "mehrere Wochen fehlen", beim ohnehin gesperrten Spielmacher Kevin Volland gibt der TSV 1860 leichte Entwarnung.

Kevin Volland? Knieverletzung? Manchem Löwen-Fan schwante schon Übles, nachdem der zu seinem Herzensverein zurückgekehrte und kürzlich erst so richtig in Fahrt gekommene Spielmacher der Sechzger am Samstag beim 2:1-Sieg beim FC Ingolstadt 04 vom Feld humpelte – und gleichzeitig auch noch vom Platz flog. In Sigurd Haugen mussten die Blauen zu allem Überfluss um den zweiten Mann der Stunde bangen – und während bei Volland nun eher Aufatmen angesagt ist, hat es Sechzigs Wikinger schlimmer erwischt.

Paula: "Der Ausfall von Haugen schmerzt uns sehr"

"Sigurd Haugen hat sich beim Zusammenprall mit Ingolstadts Keeper Kai Eisele Verletzungen zugezogen, die eine Operation notwendig machten. Der Torschütze zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich hat den Eingriff bereits überstanden, wird den Löwen aber mehrere Wochen fehlen", teilte der TSV 1860 am Montagnachmittag mit. Damit steht fest: Ausgerechnet der torgefährlichste Mann der vergangenen Wochen wird dem TSV im Jahresfinale gegen den SC Verl am Samstag (16.30 Uhr) nicht zur Verfügung stehen – mindestens.

"Der Ausfall von Sigurd Haugen schmerzt uns sehr, wir drücken ihm die Daumen, dass er so schnell wie möglich wieder auf dem Trainingsplatz stehen kann“, sagte Geschäftsführer Manfred Paula. Es bleiben jedoch die Fragezeichen stehen, ob der 28-jährige Norweger, der mit sieben Saisontreffern die vereinsinterne Torjäger-Rangliste anführt, überhaupt mit ins Trainingslager in die Türkei nach Belek reisen kann und ob der Rückrundenauftakt am 17. Januar gegen Rot-Weiss Essen eine Option ist. Der Auftakt dürfte zumindest in Gefahr sein.

"Der Ausfall schmerzt": sagt Löwen-Boss Manfred Paula. © IMAGO

TSV 1860 gibt Entwarnung bei Volland

Leichte Entwarnung gab der TSV dagegen bei Volland. Zum Glück! "Seine Verletzung wird über die Feiertage und den Jahreswechsel hinweg behandelt. Bei gutem Heilungsverlauf kann Kevin anschließend das Training wieder aufnehmen", informierte 1860 über den 33 Jahre alten Ex-Nationalspieler, der sich zuletzt in bärenstarker Form präsentierte. 1860-Boss Paula: "Wir wünschen beiden Spielern gute Besserung sowie einen schnellen Verlauf der Genesung. Wir sind froh, dass uns bei Kevin Volland eine längere Verletzungspause erspart bleibt."

Cheftrainer Markus Kauczinski hatte zuvor Bedenken geäußert. "Bei Kevin wissen wir auch noch nichts, das Knie ist dick, müssen wir abwarten. Das Gefühl ist nicht so top bei ihm", hatte Kauczinski noch am Samstag über Sorgenkind Volland gesagt, dessen Knie in Ingolstadt einbandagiert worden ist. Zum Glück für die Giesinger folgte nun keine Horror-Diagnose.

Musste verletzt runter: Sechzig-Kicker Kevin Volland. © IMAGO

Haugen verliert gegen den FCI einen Zahn

Ganz unabhängig von der Verletzung wäre Volland bereits durch seine fünfte Verwarnung für das Samstagsduell gesperrt gewesen, bevor er auch noch eine (unberechtigte) Ampelkarte gesehen hat. Das bedeutet, dass Kauczinski jene vierfach siegreiche Startformation, die er in den letzten vier Duellen aufgeboten hatte, nun sprengen muss.

Und was fehlt bei Haugen? "Siggi ist auf jeden Fall einen Zahn los und ich hoffe, dass nicht noch was Schlimmeres passiert ist", hatte Kauczinski auf der Pressekonferenz über erklärt und garniert mit seiner Hoffnung auf eine möglichst glimpfliche Verletzung konkretisiert: "Ich glaube, es war ein halber Zahn, es ist um den Kiefer herum irgendwas und ich hoffe, dass es nur der Zahn ist und nichts gebrochen."

Sechzig gibt wegen Datenschutzgründen keine Diagnose raus

Kauczinskis Wunsch scheint zum Leidwesen der Löwen nicht in Erfüllung gegangen zu sein, wenngleich der TSV einmal mehr aus Datenschutzgründen keine konkrete Diagnose benannte. Volland und Haugen – das zuletzt bärenstarke Duo bereitet den Blauen nun jedenfalls Sorgenfalten, die es gegen Verl in Person von passenden Alternativen zu glätten gilt.