AZ-Plus

Haugen rettet 1860 München Remis gegen Mannheim

Das Unentschieden für den TSV 1860 München gegen Waldhof Mannheim ist im Aufstiegsrennen wohl zu wenig. Immerhin konnten die "Löwen" eine Niederlage mit einem späten Treffer noch verhindern.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 3  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
1860-Trainer Markus Kauczinski musste sich mit eienm Remis gegen Mannheim begnügen.
1860-Trainer Markus Kauczinski musste sich mit eienm Remis gegen Mannheim begnügen. © Peter Kneffel/dpa
München

Sigurd Haugen hat den TSV 1860 München vor einer Heimpleite bewahrt und die vage Hoffnung auf den Sprung in die 2. Fußball-Bundesliga am Leben gehalten. Mit seinem Treffer in der 86. Minute sorgte der Norweger im Drittliga-Spiel gegen den SV Waldhof Mannheim für das 1:1 (0:1). Lovis Bierschenk (27.) hatte im mit 15.000 Zuschauern ausverkauften Grünwalder Stadion für die Gästeführung gesorgt.

Das Team von Trainer Markus Kauczinski hat nach dem 31. Spieltag als Tabellensiebter (50 Punkte) schon 14 Zähler Rückstand auf Drittliga-Spitzenreiter VfL Osnabrück und liegt bereits fünf Zähler hinter dem Tabellendritten Rot-Weiss Essen, der heute noch gegen den Tabellen-Fünften MSV Duisburg antreten muss.

Am Dienstag (19.00 Uhr) bietet sich den Löwen im Spitzenspiel gegen Energie Cottbus (57 Punkte) wohl die letzte Chance, noch einmal oben einzugreifen.

Verdienter Ausgleich

Beim Mannheimer Führungstreffer konnte 1860-Keeper Thomas Dähne einen Schuss von Diego Michel nur abklatschen. Den zweiten Ball versenkte Bierschenk dann aus sechs Metern. Im zweiten Spielabschnitt drückte München auf den schnellen Ausgleich. Haugen und Patrick Hobsch vergaben kurz hintereinander klare Kopfball-Chancen (52./54.). In den letzten zehn Minuten warf 1860 alles nach vorne - und verdiente sich noch den Ausgleich durch einen Haugen-Kopfball nach Vorlage von Kevin Volland.

Vor Spielbeginn hatte es im Gedenken an Carsten Wettberg eine Schweigeminute gegeben. Die "Löwen"-Profis liefen im Gedenken an den "König von Giesing", der am vergangenen Sonntag im Alter von 84 Jahren gestorben war, mit Trauerflor auf.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
3 Kommentare
Artikel kommentieren
  • meingottwalter am 04.04.2026 23:13 Uhr / Bewertung:

    Insgesamt bemüht. Für mehr reicht es nicht.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Tango Fredy vor 19 Stunden / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von meingottwalter

    Mit dieser Gurkentruppe ist nichts zu erreichen. Gegen Mitkonkurrenten wurden von möglichen 9 Punkten 2 geholt. Frage mich was MK im Training von Dienstag bis Donnerstag eigentlich macht? Ein Spielsystem bzw. Spielzüge sind bisher nicht erkennbar.
    Nur die Abwehr dicht zu machen reicht nicht. Standarts Fehlanzeige. Es wird sich nach Saisonende die Frage stellen, ob man mit MK weitermachen soll. Nach den bisher gezeigten Leistungen habe ich meine Zweifel...

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • indomoto vor 18 Stunden / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Tango Fredy

    in der Regel bemerken die Verantwortlichen es erst nach einer verkackten Vorrunde das Problem und kaufen dann Ladenhüter auf Wunsch des Trainers ein und schon ist es wieder vorbei mit dem Aufstieg nächste Saison.....Hauptsache der Trainer kann seinen Vertrag erfüllen.....und eine einmalige Chance mit Volland und Niederlechner ist vertan..... den Niederlechner hat sich der laufende Meter auserwählt um ein paar cm zu gewinnen.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.