Haugen rettet 1860 München Remis gegen Mannheim

Das Unentschieden für den TSV 1860 München gegen Waldhof Mannheim ist im Aufstiegsrennen wohl zu wenig. Immerhin konnten die "Löwen" eine Niederlage mit einem späten Treffer noch verhindern.

München

Sigurd Haugen hat den TSV 1860 München vor einer Heimpleite bewahrt und die vage Hoffnung auf den Sprung in die 2. Fußball-Bundesliga am Leben gehalten. Mit seinem Treffer in der 86. Minute sorgte der Norweger im Drittliga-Spiel gegen den SV Waldhof Mannheim für das 1:1 (0:1). Lovis Bierschenk (27.) hatte im mit 15.000 Zuschauern ausverkauften Grünwalder Stadion für die Gästeführung gesorgt.

Das Team von Trainer Markus Kauczinski hat nach dem 31. Spieltag als Tabellensiebter (50 Punkte) schon 14 Zähler Rückstand auf Drittliga-Spitzenreiter VfL Osnabrück und liegt bereits fünf Zähler hinter dem Tabellendritten Rot-Weiss Essen, der heute noch gegen den Tabellen-Fünften MSV Duisburg antreten muss.

Am Dienstag (19.00 Uhr) bietet sich den Löwen im Spitzenspiel gegen Energie Cottbus (57 Punkte) wohl die letzte Chance, noch einmal oben einzugreifen.

Verdienter Ausgleich

Beim Mannheimer Führungstreffer konnte 1860-Keeper Thomas Dähne einen Schuss von Diego Michel nur abklatschen. Den zweiten Ball versenkte Bierschenk dann aus sechs Metern. Im zweiten Spielabschnitt drückte München auf den schnellen Ausgleich. Haugen und Patrick Hobsch vergaben kurz hintereinander klare Kopfball-Chancen (52./54.). In den letzten zehn Minuten warf 1860 alles nach vorne - und verdiente sich noch den Ausgleich durch einen Haugen-Kopfball nach Vorlage von Kevin Volland.

Vor Spielbeginn hatte es im Gedenken an Carsten Wettberg eine Schweigeminute gegeben. Die "Löwen"-Profis liefen im Gedenken an den "König von Giesing", der am vergangenen Sonntag im Alter von 84 Jahren gestorben war, mit Trauerflor auf.