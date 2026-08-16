"Hatten das nötige Glück": TSV 1860 will Emotionen aus Memmingen mit in die harten Wochen nehmen

Der TSV 1860 sichert sich in Memmingen den ersten Saisonsieg. Die Euphorie soll den Verein nun durch die kommenden Wochen tragen.

16. August 2026 - 19:23 Uhr

Wollen die Euphorie aus Memmingen in die nächsten Wochen mitnehmen: Die Spieler des TSV 1860 um Tunay Deniz. © IMAGO