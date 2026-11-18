Im Sommer 2020 wagt Brahim Moumou den Sprung von der 1860-Jugend in die Slowakei. Dem Abenteuer folgen die Vereinslosigkeit und die Rückkehr 2024. Er muss kämpfen – und ist jetzt bei den Profis angekommen.

Chance bekommen, Chance (einmal mehr) zur Eigenwerbung genutzt. Nachdem dem TSV 1860 zum S-Bahn-Derby gegen die SpVgg Unterhaching im Mittelfeld das Personal ausging, kam Brahim Moumou zu seinem Startelf-Debüt bei den Löwen – und konnte überzeugen.

"Ich finde, dass er unserem Spiel geholfen hat. Er hat das gemacht, was wir von ihm erwartet haben", sagte Sechzig-Trainer Alper Kayabunar nach dem torlosen Remis auf Giesings Höhen am Sonntag über den 25-Jährigen, den er als "sehr laufstark" und "technisch sehr gut" bezeichnete. Der Offensivlöwe habe "definitiv der Mannschaft geholfen, vor allem in der Situation, wo wir uns befinden."

Mehrere Blessuren bremsten Moumou immer wieder aus

Vor allem vor dem Hintergrund, dass Moumou eine bisher alles andere als leichte Spielzeit erlebt, ist seine Leistung gegen die Vorstädter gar nicht hoch genug einzuschätzen. Kayabunar gab mit Blick auf den Deutsch-Marokkaner zu, dass er gar nicht wisse, "wann er das letzte Mal von Anfang an gespielt hat."

Das war im Bayernliga-Team der Fall, am 23. Oktober beim 2:0-Erfolg über den Aufstiegsaspiranten FC Pipinsried. Das ist zwar noch nicht so lange her, doch insgesamt kommt Moumou in dieser Saison erst auf sechs Einsätze in der zweiten Mannschaft, davon nur einmal über die vollen 90 Minuten.

Mehrere Blessuren bremsten ihn immer wieder aus. Das war auch der Grund, warum ihn Kayabunar nach 60 Minuten auswechselte und durch Raphael Ott ersetzte. "Wir haben ihn jetzt nicht nur wegen der Gelben Karte rausgenommen, sondern weil er auch immer wieder in den letzten Jahren muskuläre Probleme hatte."

"Er hat es echt gut gemacht"

Doch nicht nur der Chefcoach fand lobende Worte. "Moumou hat sich das auf jeden Fall verdient mit seinen Leistungen im Training und nach den Einwechslungen", sagte auch Teamkollege Lasse Faßmann nach dem Haching-Spiel: "Ich finde, er hat es heute echt gut gemacht."

Erstmals in Erscheinung getreten war Brahim Moumou in dieser Saison beim Toto-Pokal-Aus gegen den TSV Buchbach (1:3) am 1. September, als Kayabunar aufgrund der Belastungssteuerung (das Team hatte nur einen Tag Pause) die Rotationsmaschine angeworfen hatte.

Moumou spielte bereits von 2016 bis 2020 für 1860

Ein Duell gegen Buchbach sollte es dann auch sein, das ihn ins kollektive Gedächtnis des Löwen-Kosmos beförderte. Beim spektakulären 4:3-Sieg im Liga-Spiel vor zweieinhalb Wochen legte er direkt nach seiner Einwechslung in der Schlussphase den 3:3-Ausgleich durch Arian Calderon auf. Seither hat er einen Stammplatz im Regionalliga-Kader der Löwen.

Moumou beißt sich geduldig durch – das zeigt auch sein Werdegang. 2016 war er von der FT Gern in die Jugend des TSV 1860 gekommen. Nach der U19-Zeit wagte er im Sommer 2020 den Sprung in die Slowakei zum Zweitligisten STK 1914 Samorín, dem Farmteam des Erstligisten DAC Dunajská Streda.

Moumou war ein Jahr vereinlos

Die Belohnung: Einsätze in der Quali zur Conference League. Nach der Spielzeit 2022/23 wurde sein Vertrag jedoch nicht mehr verlängert, ein halbes Jahr blieb er vereinslos.

Anfang 2024 kehrte Moumou schließlich zu den Löwen zurück, wurde mit der U23 in der vergangenen Saison Bayernliga-Meister – unter Kayabunar, der nun bei den Profis auf ihn setzt.