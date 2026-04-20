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"Hat mir überhaupt nicht gefallen": Löwen hadern nach Null-Bock-Auftritt in Saarbrücken

TSV-1860 Coach Markus Kauczinski und Spielmacher Kevin Volland vermissen beim 0:0 in Saarbrücken "Energie".
Matthias Eicher |
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Remis auf dem Rasen, Frust auf der Bank (v.l.): die 1860-Profis Althaus, Haugen und Niederlechner nach dem 0:0 in Saarbrücken.
Remis auf dem Rasen, Frust auf der Bank (v.l.): die 1860-Profis Althaus, Haugen und Niederlechner nach dem 0:0 in Saarbrücken. © sampics (sampics)

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