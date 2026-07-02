Hat er noch eine Zukunft? So geht es für 1860-Boss Paula nun weiter

Der TSV 1860 wandelt eine alte Mantel-GmbH zur neuen Spielbetriebsgesellschaft um, die seit Dienstag im Handelsregister eingetragen ist. Neuer Boss wird Probst, nach AZ-Infos soll KGaA-Boss Paula folgen.

02. Juli 2026 - 21:29 Uhr

Manfred Paula ist derzeit Not-Geschäftsführer der insolventen KGaA. Nach AZ-Infos soll er mittelfristig Sportchef der neugegründeten TSV München von 1860 Spielbetriebs-GmbH werden. © IMAGO/Ulrich Wagner