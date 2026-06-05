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Ismaik ist Geschichte! TSV 1860 kündigt Vertrag mit dem Investor

Knall beim TSV 1860: Der Vertrag mit Hasan Ismaik ist gekündigt.
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Der große Knall in Giesing, der TSV 1860 muss zwangsabsteigen. Es könnte der finale Akt zwischen dem e.V: um Präsident Gernot Mang (l.) und Investor Hasan Ismaik (r.) werden.
Der große Knall in Giesing, der TSV 1860 muss zwangsabsteigen. Es könnte der finale Akt zwischen dem e.V: um Präsident Gernot Mang (l.) und Investor Hasan Ismaik (r.) werden. © IMAGO/Ulrich Wagner

Der große Knall beim TSV 1860! Nach 15 Jahren hat Sechzig den Vertrag mit Hasan Ismaik gekündigt. Ob der Jordanier dagegen klagen wird, ist noch unklar.

"Der TSV 1860 München von 1860 e.V. hat den am 30. Mai 2011 geschlossenen Kooperationsvertrag mit der HAM International Limited aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung gekündigt", heißt es in der Pressemitteilung. 

TSV 1860 liegt Zulassung für die Regionalliga vor

Weiter schreiben die Löwen: "Mit Blick auf die Saison 2026/27 ergreift der TSV 1860 München alle organisatorisch und formellrechtlich erforderlichen Maßnahmen. Dem TSV 1860 e.V. liegt bereits die Zulassung des Bayerischen Fußballverbandes für die Regionalliga Bayern vor."

Kurze Zeit zuvor meldete sich Ismaik erneut. "Ich verlange von niemandem, mir zuzustimmen", schrieb er. 

Weiter heißt es: "Ich verlange niemandem, mir zuzustimmen. Und ich verlange von niemandem, seine Meinung über mich zu ändern. Ich bitte nur um eines: Bevor wir eine einzelne Person für alles verantwortlich machen, was in den vergangenen Jahren geschehen ist, sollten wir uns eine einfache Frage stellen: Hatte diese Person tatsächlich die Entscheidungsbefugnis für die Entscheidung, für die wir sie verantwortlich machen? Eine ehrliche Frage, über die es sich nachzudenken lohnt." Ob er nun nochmal reagiert? 

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35 Kommentare
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  • cs23 vor einer Stunde / Bewertung:

    Ich wünschen den 60ern das das funktioniert und endlich wieder die notwendige Ruhe einkehrt

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  • OlliG vor einer Stunde / Bewertung:

    Wenn sich der eV und Pro1860 Konsorten mal nicht zu früh freuen…als wenns so einfach wäre, evtl halt nur in manchem recht einfach gestrickten Hirnkastl

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  • shark vor einer Stunde / Bewertung:

    Ismaik ist Geschichte-de facto ist es so !
    Um die Angelegenheit rechtlich zu beurteilen,müsste man alle Verträge kennen .
    Tatsache ist jedoch,dass sich Ismaik mit seiner Darlehenskündigung und seinen Forderungen treu-und sittenwidrig verhalten hat.
    Die Anteile von Ismaik sind wertlos und seine möglichen Forderungen vermutlich uneinbringbar,weil
    die KGaA überschuldet bzw. insolvent sein dürfte.
    Bleibt zu hoffen,dass der e.V. nicht vertraglich in der Haftung steht
    Die Kündigung des Kooperationsvertrages war richtig und konsequent- eine Neuaufstellung von 60
    ist allerdings jetzt notwendig

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