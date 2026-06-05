Knall beim TSV 1860: Der Vertrag mit Hasan Ismaik ist gekündigt.

Der große Knall in Giesing, der TSV 1860 muss zwangsabsteigen. Es könnte der finale Akt zwischen dem e.V: um Präsident Gernot Mang (l.) und Investor Hasan Ismaik (r.) werden.

Der große Knall beim TSV 1860! Nach 15 Jahren hat Sechzig den Vertrag mit Hasan Ismaik gekündigt. Ob der Jordanier dagegen klagen wird, ist noch unklar.

"Der TSV 1860 München von 1860 e.V. hat den am 30. Mai 2011 geschlossenen Kooperationsvertrag mit der HAM International Limited aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung gekündigt", heißt es in der Pressemitteilung.

TSV 1860 liegt Zulassung für die Regionalliga vor

Weiter schreiben die Löwen: "Mit Blick auf die Saison 2026/27 ergreift der TSV 1860 München alle organisatorisch und formellrechtlich erforderlichen Maßnahmen. Dem TSV 1860 e.V. liegt bereits die Zulassung des Bayerischen Fußballverbandes für die Regionalliga Bayern vor."

Kurze Zeit zuvor meldete sich Ismaik erneut. "Ich verlange von niemandem, mir zuzustimmen", schrieb er.

Weiter heißt es: "Ich verlange niemandem, mir zuzustimmen. Und ich verlange von niemandem, seine Meinung über mich zu ändern. Ich bitte nur um eines: Bevor wir eine einzelne Person für alles verantwortlich machen, was in den vergangenen Jahren geschehen ist, sollten wir uns eine einfache Frage stellen: Hatte diese Person tatsächlich die Entscheidungsbefugnis für die Entscheidung, für die wir sie verantwortlich machen? Eine ehrliche Frage, über die es sich nachzudenken lohnt." Ob er nun nochmal reagiert?