Interview "Hätte es einen VAR gegeben ...": 1860-Legende Cerny erinnert sich an das Leeds-Drama vor 25 Jahren

Am 23. August 2000 platzt gegen Leeds United der Löwen-Traum von der Champions League. 1860-Legende Harald Cerny erinnert sich an den Weg dorthin, die beiden bitteren Quali-Spiele und die Schmerzen danach.

23. August 2025 - 10:54 Uhr

Olympiastadion, 25. August 2000, Rückspiel in der Champions-League-Qualifikation: Löwe Harald Cerny (l.) rettet den Ball vor dem Seitenaus, während Lee Bowyer (r.) wild reklamiert, hinten sieht Daniel Borimirov zu. © Ulmer/Imago