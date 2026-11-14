Interview Hachings Markus Schwabl vor dem 1860-Duell: "So ein Derbysieg, der bleibt"

Hachings spielender Sportchef Markus Schwabl spricht über sein kürzlich erklärtes Karriereende, seine turbulente Zeit bei Rivale TSV 1860, seine schlimmste Zeit – und ein Aufstiegs-Hintertürchen.

14. November 2026 - 08:00 Uhr

Hachings Markus Schwabl hat seine aktive Karriere beendet. © IMAGO/Eibner