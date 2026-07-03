"Haben wir uns vorgenommen": Kayabunar lobt den TSV 1860 nach der Testspiel-Gala gegen Kay

Der TSV 1860 feiert anlässlich des 60-jährigen Vereinsjubiläums des SV Kay einen lockeren 11:0-Testspielsieg beim Neuntligisten. "Wir haben uns vorgenommen, heute ein paar Tore zu erzielen", sagt Trainer Alper Kayabunar.

Souveräner Testspiel-Erfolg für den TSV 1860! Anlässlich des 60-jährigen Vereinsjubiläums waren die Löwen am Freitagabend zu Gast bei Neuntligist SV Kay und feierten an der "Lanzing Road" einen lockeren 11:0-Erfolg. "Wir haben uns vorgenommen, heute ein paar Tore zu erzielen. Das ist uns vor allem in der ersten Halbzeit gut gelungen, auch wenn wir da vielleicht noch einige Tore mehr hätten machen können", sagte Trainer Alper Kayabunar, der die Sechzger auch am Freitagabend wieder als Trainer betreute.

1860 geht mit 8:0-Führung in die Pause

Tatsächlich zeigten sich die Löwen im ersten Durchgang durchaus torhungrig. Loris Husic, Luis Pereira de Azambuja, Lucio Saric und Mustafa Tekin sorgten schon vor dem Pausenpfiff für eine souveräne 8:0-Führung. In der Halbzeit tauschte Kayabunar dann ordentlich durch und wechselte die komplette Mannschaft aus. Im Laufe des zweiten Durchgangs schalteten die Löwen dann phasenweise einen Gang zurück, erhöhten durch Samuel Althaus und Emre Erdogan aber trotzdem noch auf 11:0.

"Der Gegner stand dann tiefer und es gab viele Wechsel, viele Pausen. Da waren es dann ein paar Tore zu wenig", sagte Kayabunar über die Leistung seiner Sechzger nach der Pause. Sein Fazit: "Jeder hat heute seine Chance bekommen, zu spielen. Das war von Anfang an der Plan." Weiter geht es für die Löwen, die aktuell im Trainingslager in Bad Füssing weilen, dann am kommenden Sonntag mit einem Testspiel beim TSV Moorenweis, bevor es wieder zurück an die Grünwalder Straße geht.